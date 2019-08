Uma soprano em Santa Cruz

Cantora lírica já se apresentou em corais

evangélicos e espetáculos de orquestras sinfônicas

André H. Fleury Moraes

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Elaine Proença Gavião dos Santos, 36, canta desde a infância, quando ainda morava em Telêmaco Borba, no Paraná, sua cidade natal. Começou por acaso no coral da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando tinha oito anos. “Eu era o patinho feio, sempre a última a ser chamada”, lembra. No entanto, aos 14 anos começou a frequentar aulas de canto, já em Londrina, onde se localiza a central Presbiteriana. Foi aí que começou a despertar os olhares — e os ouvidos — de todos.

Hoje formada em Artes Visuais e Regência, Elaine continua estudando. Fez técnica vocal e canto com renomados professores — como as sopranos Adélia Issa, de São Paulo, Laura Souza e da “Tom Jobim”, além de Rachel MecConico e Marecus MecConico dos Estados Unidos. Ainda cursa Canto Lírico no Conservatório Dramático de Tatuí, com a professora Marilane Brusquet.

Mas é em apresentações que Elaine impressiona com seu grande talento como soprano. Ela participa de vários concertos sob a regência de renomados maestros, como João Galindo, da “Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo”, Dario Sotelo, o estadunidense Alan Stevens e o argentino Pablo Dell Oca.

Em junho, cantou na “Sala São Paulo” como integrante do coro da “Orquestra Sinfônica de São Paulo”, sob regência da maestrina italiana Valentina Pellegi.

Elaine nunca se esquece da professora de canto da igreja, que a incentivou quando era, segundo costuma dizer, um “patinho feio”. “Ela disse que eu tinha futuro e resolvi seguir em frente”, diz. Foi assim que, hoje moradora em Santa Cruz do Rio Pardo, Elaine se tornou soprano lírico. “É minha vocação”, resume.

Na ópera, soprano lírico é o termo usado para mulheres cuja voz é mais aguda e consegue atingir níveis flexíveis de timbre.

Atualmente a agenda da soprano é lotada, com inúmeras apresentações. “Em junho, cantei na Orquestra Sinfônica do Estado e, no mês seguinte, participei de dois espetáculos em Londrina”, contou.

Elaine se lembra de cada detalhe das apresentações. Mesmo as mais antigas, todas costumam deixar alguma marca na soprano. “Lembro da primeira vez que cantei a ópera Carmina Burana, num espetáculo com mais de duzentos músicos nos palcos dos teatros de Jundiaí e Tatuí”, afirmou.

Oportunidades?

Há nove anos morando em Santa Cruz do Rio Pardo, Elaine não teve, ainda, a chance de se apresentar como soprano lírico na cidade. “Fiz apenas duas pequenas apresentações, mas nada voltado à minha vocação. Estou tentando planejar outra, voltada propriamente à ópera, mas há um impasse: o município não tem piano”, conta.

Mesmo assim, há tempos ela planeja um recital com músicas italianas, de óperas e até em alemão. “Faltam lugar e patrocínios”, diz.

Casada com o pastor da Presbiteriana do Brasil, Elaine também integra o coral da igreja. “Mas claro que não sou exclusiva”, lembra. Na verdade, a soprano já se apresentou em outras igrejas, como convidada. “Vou sem reclamar”, disse, contando que já cantou para fiéis da Assembleia de Deus. Afinal, música sacra não tem denominação.

A soprano garante que não basta apenas saber cantar. “É preciso estudar antecipadamente a apresentação”, explica. E isto faz parte de sua rotina. “Busco compreender o período em que a música foi composta, quais eram os costumes, entre outras características. Literalmente, o cantor deve sentir como se estivesse naquele tempo”, afirmou.

Voz precisa de cuidados e treinos

Além de soprano, Elaine Proença também é compositora desde a adolescência. A última foi “Uma Oração para Brumadinho”, composta para alunos do Projeto Guri de Santa Cruz do Rio Pardo. “Compor é uma coisa instantânea que chega de repente. Quando acontece, costumo parar o que estou fazendo para gravar e escrever imediatamente”, conta.

Mas Elaine também é professora de música e canto. Há cinco anos, ela ensina técnicas vocais de acordo com a necessidade dos alunos. Aliás, cantores da cidade, inclusive sertanejos, procuram os ensinamentos da soprano. “É preciso ter aulas de respiração para aprender corretamente o seu instrumento, que é a voz. Além disso, a alimentação também é muito importante e influencia na apresentação. Por último eu trabalho a técnica específica para o gênero musical do aluno”, diz. Elaine explica até as técnicas de posicionamento no palco.

O curioso é que algumas técnicas não são apenas para cantores, mas para todos que usam a voz, como professores, radialistas ou até pastores evangélicos.

* Colaborou Toko Degaspari