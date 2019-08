Um velho carro, muitas lembranças

Família conserva um impecável Opala automático 1975

que pertenceu a um dos irmãos, que tinha paralisia infantil

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Uma numerosa e respeitada família de Bernardino de Campos guarda na garagem um reluzente Chevrolet Opala amarelo ano 1975, automático de fábrica, com pneus faixa branca e praticamente novo. E não vende o carro por preço algum. Não, não se trata de colecionador ou algum amante do antigo modelo da Chevrolet. Na verdade, o carro tem um valor sentimental muito forte para os Pomas, pois pertenceu ao bancário Antônio Carlos Valadão Poma, que morreu em 1990. Portador de paralisia infantil, “Toninho” não andava, mas viveu intensamente até os 41 anos, quando teve complicações cardíacas.

Desde então, o Opala tem um valor inestimável para os quatro irmãos. “Todos adoravam o Toninho e, por isso, este carro não tem preço. Sempre aparecem compradores, mas não está à venda”, conta o irmão José Carlos Poma, 77, que dirige a mais antiga barbearia de Bernardino de Campos junto com outro irmão, Ditinho, no centro da cidade. O estabelecimento tem mais de 60 anos, mas José conta que houve inovações ao longo das décadas. “As cadeiras são novas, devem ter uns 35 anos”, diz, rindo.

A família Poma veio da região de Piraju para Bernardino em 1946. O patriarca era administrador de fazendas de ‘Nhonhô’ Braga e depois montou uma barbearia, daí o ofício de dois de seus filhos.

Toninho sempre foi o “xodó”, o orgulho da família. Com um ano de idade, foi diagnosticado com paralisia, numa época em que não existia a vacina Sabin. “Ele nunca andou. Se movimentava com os joelhos”, conta o irmão José Carlos.

No entanto, cresceu alegre e brincalhão e mostrou que poderia superar as dificuldades. Na escola, foi sempre um dos melhores alunos. Quando pensou num emprego, resolveu fazer um concurso para a antiga Caixa Econômica Estadual, mais tarde “Nosso Banco”, hoje incorporado pelo Banco do Brasil. Na época não existia um sistema de cotas para concursados, mas Toninho não desistiu. Quis mostrar que merecia uma chance. Foi o primeiro colocado no Estado de São Paulo e o banco resolveu convocá-lo. Ele também havia sido aprovado num concurso da escola de Bernardino, mas preferiu o outro emprego.

“Ele ficou onze anos no banco. Foi nesta época que comprou o Opala, já usado, mas praticamente zero. Era automático e tinha mais algumas adaptações, como os freios na direção. Afinal, a perna dele não funcionava”, conta José Carlos. O barbeiro conta que costuma dirigir o carro de vez em quando, assim como outros familiares, sempre sob os olhares de curiosos pela extraordinária conservação do Opala. “Na verdade, ele nunca foi muito rodado”, explica.

“Uma relíquia”

Irmã mais velha de Toninho, Terezinha Poma, 82, mora na casa onde o Opala fica guardado. Além disso, ela guarda fotografias do irmão e costuma reviver as lembranças. “O Toninho sempre foi muito alegre, mesmo sendo portador de paralisia infantil. Como o médico garantiu que ele viveria no máximo uns 20 anos, o Toninho costumava dizer que já estava aqui de lambuja”, contou.

Para chegar à sua mesa no banco, logo ao deixar o carro, Toninho se arrastava. Porém, brincava até com a própria situação. Era, também, um benemérito. Quando o emprego representou um salário razoável, ele começou a fazer doações de alimentos e ajudar instituições filantrópicas. “Um dia antes da morte, ele ainda me deu dinheiro para levar a algumas instituições”, lembrou Terezinha.

Ela lembra que a preparação do irmão para o velório demorou porque, a pedido dele, também houve a doação de órgãos. “Na verdade, ele era muito bom. Não tinha tempo ruim para o Toninho. Ele saía muito à noite com seu Opala e, às vezes, chegava de madrugada e levava bronca da minha mãe. Meu irmão passou por várias gerações, pois nunca se casou, ao contrário dos amigos, e sempre buscava novas amizades. Era amigo de todo mundo e minha casa vivia cheia de gente. Viveu intensamente”, disse.

Toninho foi tão querido em Bernardino que seu sepultamento foi um dos mais concorridos da cidade, com muita gente de outras localidades.

Segundo Terezinha, o irmão era muito ligado ao Chevrolet Opala. “Até o seu modo de dirigir era diferente dos outros. Parece que o carro foi feito para ele”, conta.

Além de fotos e das boas lembranças, sobrou o carro de Toninho, que a família conserva com carinho. “Passa tanta gente querendo comprar, inclusive colecionadores de São Paulo. Mas a família não vende de jeito nenhum, pois para nós é uma relíquia com um valor sentimental inestimável”, disse.

* Colaborou Toko Degaspari