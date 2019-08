Um motorista embriagado, identificado apenas como Paulo, não conseguiu completar uma rotatória e capotou seu veículo no trevo de acesso ao bairro da Onça, no domingo, 11, em Santa Cruz. Além dele, um adolescente e outras duas pessoas ficaram feridas. O carro bateu numa placa, que acabou entrando no carro, mas não atingiu ninguém.

