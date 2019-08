Grave acidente fere três pessoas

Veículos viajavam rumo ao

Paraná quando se acidentaram

Um grave acidente envolvendo um caminhão e uma caminhonete deixou três pessoas feridas. O fato aconteceu na quinta-feira, 15, na rodovia Orlando Quagliato (SP-327), próximo à praça de pedágio.

Dois passageiros da caminhonete Ford F1000 — que transportava uma família da capital paulista — tiveram ferimentos graves. Uma mulher chegou a ser lançada para fora do veículo junto com o banco, que se soltou.

Outra envolvida no acidente, uma garota de 11 anos, sofreu um ferimento na cabeça, que não foi grave.

O motorista do caminhão, também da capital paulista, afirmou que a caminhonete teria perdido o controle e rodopiou logo à sua frente.

“Eu tentei segurar o freio, mas não deu tempo e acabei batendo na lateral do veículo. Fomos parar nas árvores”, disse.

Os dois veículos — caminhão e caminhonete — seguiam com destino ao Paraná. A F1000 ficou completamente destruída. O motorista do caminhão não se feriu.

As três pessoas feridas foram encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia, onde passaram por acompanhamento médico.