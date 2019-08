Vizinhos salvam casal de idosos de incêndio

Um incêndio acidental, causado por um ferro de passar roupas deixado na tomada, destruiu uma residência na noite de domingo, 11, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Um casal de idosos que estava dentro do imóvel foi retirados por vizinhos do local. Militares que estavam de folga foram convocados para atuar no combate às chamas, pois outros três — que atendiam no domingo — estavam em outra ocorrência na zona rural de São Pedro do Turvo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O casal foi levado por vizinhos a um hotel de Santa Cruz do Rio Pardo.

