Dois cachorros que acabaram virando mascotes de atletas que usam o ginásio de esportes de Santa Cruz do Rio Pardo, estão sendo expulsos do local. Por ordem do secretário de Esportes, os funcionários estão proibidos de alimentarem os animais, o que gerou protestos de usuários do ginásio. Alguns funcionários dizem que foram obrigados a assinarem um documento se comprometendo a não alimentar os animais.

Publicado na edição impressa de 18/08/2019