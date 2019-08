Mais uma professora da ‘Sinharinha’ usa jornal em trabalhos

Objetivo é estimular a leitura

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Não é apenas a professora Denise Maia Abreu, da escola “Sinharinha Camarinha”, que usa o DEBATE em suas atividades. Daniele Regina de Paula, da mesma escola, também iniciou seus alunos no projeto.

A iniciativa tem o objetivo de ensinar as crianças a manusear o jornal, saborear as informações e aprender a ter o hábito de leitura.

Os alunos são ainda do Ensino Fundamental, entre 6 e 7 anos, mas as professoras garantem que os resultados estão sendo positivos. As crianças já estão, segundo elas, construindo um senso crítico.

Além disso, existe outra parceria entre a escola ‘Sinharinha’ e o DEBATE, chamada “Sacola Literária”.

A iniciativa começou no ano passado. Através dela, os alunos levam cadernos de jornais da grande imprensa, exemplares do DEBATE, revistas e gibis para casa, a fim de compartilhar a leitura com toda a família.