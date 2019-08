Pinhata pode substituir um comissionado

Presidente da Câmara não tem

apoio para criar um novo cargo

Sem apoio dos vereadores para promover uma reestruturação na Câmara — com o corte de salários através de mudanças na legislação —, o presidente Paulo Pinhata (MDB) também já sabe que não vai conseguir criar o novo cargo de assessor legislativo para nomear o ex-vereador Edson Luiz Souza, de São Pedro do Turvo. Desde o final de julho, Pinhata tenta contratar Edson em cargo comissionado.

Como o vereador insiste em ter um assessor de sua plena confiança, é provável que nos próximos dias Paulo Pinhata seja um dos primeiros presidentes, nos últimos anos, a realizar uma substituição de funcionário comissionado. Porém, ainda não há informações sobre qual funcionário vai ceder sua vaga a Edson Luiz Souza. Paulo Pinhata já deixou claro que a maioria dos atuais comissionados não são de sua plena confiança.

O problema é que, na Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, virou tradição a manutenção dos funcionários comissionados na troca de presidentes, realizada a cada dois anos. Há casos de ocupantes de cargos em comissão há mais de 30 anos.

Os últimos presidentes que quebraram esta tradição foram Roberto Marsola — que em 2016 demitiu Ricardo Malta e nomeou o advogado Evandro Scudeler —, e Marco “Cantor” Valantieri, que no ano seguinte demitiu Scudeler e deixou o cargo de chefe de gabinete vago. O salário para a vaga é de R$ 9,5 mil.

E foi justamente como chefe de gabinete que Pinhata queria contratar Edson Luiz. Houve reação e o presidente recuou. Agora, pode emplacar Edson em qualquer outro cargo com salário menor, mas vai precisar exonerar algum outro comissionado.