Tribunal de Justiça derruba ‘Lei das Rádios’ de Otacílio Parras

Decisão unânime de 25 desembargadores diz que prefeito

violou Constituição criando lei que dispensava licitação

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Em julgamento realizado na quarta-feira, 14, no órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 25 desembargadores votaram pela suspensão definitiva da lei criada pelo prefeito Otacílio Parras (PSB) — e aprovada pela Câmara em outubro do ano passado — que previa a distribuição de publicidade a emissoras de rádio sem licitação pública. A decisão foi unânime e o acórdão deixa claro que o prefeito violou a Constituição Federal e principalmente a Lei de Licitações, tentando criar um artifício capaz de driblar a norma federal para beneficiar emissoras de rádio.

A lei municipal 3.233/2018 autorizava o prefeito Otacílio a gastar R$ 150 mil com rádios da cidade sem a necessidade de licitação, mediante apenas um estranho “credenciamento” com regras elaboradas a partir do preço praticado pela rádio Difusora, a mesma em que o prefeito faz seus pronunciamentos todas as semanas.

Na prática, Otacílio estava criando um sistema próprio municipal, ignorando as regras federais para a administração pública.

A lei foi elaborada depois que a Difusora, que era AM, mudou sua transmissão para o espectro FM, sendo beneficiada por um projeto do Governo Federal que permitiu a migração. No caso da emissora de Santa Cruz, houve um “empurrão” do prefeito, que pediu rapidez no processo da rádio ao então ministro das Comunicações do governo Temer, Gilberto Kassab.

Antes, o prefeito distribuía livremente — e sem licitação — polpudas verbas às rádios Band e Difusora sem licitação, alegando que uma era FM e a outra, AM. Quando as duas se tornaram FMs, haveria necessidade de uma licitação. Foi aí que surgiu a ideia da “lei das rádios”, com um preço único fixado pelo município para contemplar as emissoras.

Além de o projeto ser absurdo, os documentos apresentados à Câmara para justificar o “preço único” continham rasuras grosseiras e um dos orçamentos era da rádio Paranapanema de Piraju, dos mesmos donos da Difusora. Além disso, o orçamento da rádio Difusora foi elaborado em papel timbrado da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo.

O procurador da Câmara, João Luiz de Almeida Júnior, alertou os vereadores sobre a inconstitucionalidade do projeto. Ele ainda apontou que Otacílio já vinha praticando ilegalidade ao distribuir verbas sem licitação à Difusora. No parecer, o procurador apontou que mais de R$ 226 mil foram para a rádio Difusora irregularmente e que o caso deveria ser encaminhado ao Ministério Público.

Mesmo assim, os vereadores governistas conseguiram aprovar o projeto por 7 votos a 4. Durante a discussão, João Marcelo Santos (DEM) disse que seus colegas poderiam “votar tranquilamente” porque o próprio Judiciário tinha opiniões divergentes. O parecer do procurador foi ignorado.

No mês seguinte, o Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo abriu um inquérito civil para apurar os gastos de Otacílio com emissoras de rádio sem licitação. O promotor Reginaldo Garcia, inclusive, alertou o procurador-geral do Estado — autoridade máxima do Ministério Público paulista — de que a “Lei das Rádios” era inconstitucional e deveria ser suspensa mediante uma Adin — Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Com receio, o próprio Otacílio resolveu não se arriscar e abriu uma licitação, obviamente vencida pela Difusora. Um dia antes, o site do DEBATE trouxe no rodapé de uma notícia sobre a licitação, de forma cifrada, o preço exato que seria ofertado pela Difusora: R$ 12 por ‘spot’ de 30 segundos.

Derrota no TJ

Na semana passada, o Tribunal de Justiça derrubou definitivamente a “Lei das Rádios”, em votação unânime e esmagadora. Os 25 desembargadores do órgão especial votaram pela procedência da ação movida pelo Ministério Público estadual contra a lei de Otacílio Parras.

Em sua defesa, o prefeito disse que a procuradoria jurídica do município havia realizado pesquisas e não constatou ilegalidade na lei de “credenciamento”. Afirmou, ainda, que não haveria disputa numa eventual licitação, uma vez que as duas emissoras de rádio seriam beneficiadas com a lei municipal. Já o procurador da Câmara também se manifestou na ação, sustentando a ilegalidade da lei.

O relator do processo, desembargador Péricles Piza, lembrou que a lei federal 8.666, que dispõe sobre licitações, não permite a ausência de certame para publicidade. Além disso, ele ponderou que o prefeito estava invadindo uma atribuição que competia exclusivamente ao governo federal.

Péricles sustentou, ainda, que o prefeito estava violando as constituições paulista e federal, além de ignorar totalmente a Lei de Licitações.

Por unanimidade, todos os desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça votaram pela inconstitucionalidade da “Lei das Rádios”, que perdeu sua validade. Como em outros casos, os vereadores que aprovaram a lei não devem se manifestar em plenário nas próximas sessões.