Prefeito Otacílio insiste em ceder outro servidor a sindicato; votação será hoje

Projeto que não passou no ano passado

será votado novamente nesta segunda

Os vereadores discutem nesta segunda-feira, 26, um projeto do prefeito Otacílio Parras (PSB) que autoriza a cessão de mais um servidor público ao sindicato da categoria. Hoje, o único servidor cedido pelo município é o próprio presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Cruz do Rio Pardo, Ademir Palko. Se o projeto for aprovado, serão dois.

A proposta não é nova e chegou a ser apresentada em setembro do ano passado, mas foi retirada pelo líder do prefeito quando estava prestes a ser rejeitada.

Na época, a maioria dos vereadores alegaram que o prefeito havia retirado vários servidores municipais que estavam cedidos a órgãos federais ou estaduais. A Central de Polícia Judiciária, por exemplo, perdeu uma de suas principais funcionárias, retirada por ordem de Otacílio. “Isto é contraditório”, avaliou Luciano Severo na época.

No entanto, o prefeito voltou a apresentar o projeto alegando que há algum tempo o sindicato insiste nesta reivindicação. Ele salientou que os atuais dirigentes sindicais têm pouco tempo para se dedicarem às atividades em defesa dos servidores.

O prefeito também lembra que a maioria das categorias profissionais do serviço público “têm reduzida e mínima capacidade financeira, seus quadros reduzidos e o direito de organização e representação prejudicados”. Ele se referiu às novas normas estabelecidas pelo governo federal, que proibiu a contribuição sindical obrigatória, hoje facultativa e mediante autorização do servidor.

A mudança, que retirou recursos dos sindicatos de todas as categorias profissionais, aconteceu por causa da reforma trabalhista aprovada em 2017, durante o governo de Michel Temer.

Indicação

O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Ademir Palko, tanto insistiu que conseguiu do prefeito Otacílio a reapresentação do projeto que autoriza a cessão de mais um servidor para o órgão classista. No ano passado, quando a Câmara retirou projeto idêntico, ele disse que voltaria a conversar com o prefeito e vereadores, para mostrar a necessidade de outro servidor no sindicato.

O problema é que o projeto pode estar direcionado, segundo alertaram alguns vereadores. Afinal, tudo indica que o servidor a ser convocado pelo sindicato é João Vitor Marsolinha, que atualmente trabalha no setor de Saúde do município. Ele é ligado ao vice-prefeito Benedito Batista Ribeiro e tem trânsito livre em vários sindicatos. Quando Otacílio renunciou ao cargo, em março de 2017, Marsolinha foi logo cotado para ser o secretário de Saúde de Benedito Batista. Porém, o prefeito voltou atrás e conseguiu reverter a renúncia.