‘É preciso sofrer junto com elas’

Mastologista fala sobre importância do vínculo de

confiança entre médico e pacientes com câncer de mama

Diego Singolani

Da Reportagem Local

O mastologista William Davila Delgallo, 56, é um militante na luta contra o câncer de mama. Além das milhares de mulheres que atende, Delgallo se dedica a ações e entidades engajadas no enfrentamento da doença, como o grupo “Amigas do Peito”, de Bauru. O profissional esteve em Santa Cruz do Rio Pardo na sexta-feira, 23, para uma palestra gratuita sobre outra área de seu interesse, a espiritualidade.

O DEBATE conversou com Delgallo a respeito do impacto que o diagnóstico do câncer de mama pode causar na mulher, tanto fisicamente como emocionalmente. No Brasil, de acordo com órgãos do Ministério da Saúde, são quase 60 mil novos casos da doença por ano. Segundo a secretaria municipal de Saúde, em Santa Cruz, 171 casos são acompanhados atualmente, sendo 169 mulheres e 2 homens, que também estão sujeitos a este tipo de câncer. Nos últimos 12 meses, o município registrou 24 novos casos.

À reportagem, o médico respondeu sobre os fatores de risco para o câncer de mama e compartilhou sua experiência com as pacientes, baseada, segundo ele, na confiança e transparência. Confira os principais trechos da entrevista:

DEBATE — As mulheres costumam cuidar mais da saúde do que os homens. Porém, quando se trata de uma doença como o câncer de mama, existem aquelas que preferem ignorar determinados sinais, talvez por receio do diagnóstico?

Delgallo —Sim. Não é fácil assumir uma doença delicada e enfrentar o tratamento. Às vezes, por medo do desconhecido, a pessoa protela o diagnóstico. Mas também ocorrem outras situações. Já tive pacientes que cuidavam de familiares acamados e que, sabendo que elas mesmas tinham algo, deixavam para cuidar da própria saúde depois. Mas, sim, o medo é um fator que interfere. Por isso a importância de se debater a respeito da doença para que as mulheres tomem consciência de que um diagnóstico precoce pode garantir a cura desse câncer.

DEBATE — De que forma o diagnóstico do câncer de mama afeta fisicamente e emocionalmente a mulher? Que tipo de apoio ela precisa?

Delgallo —O primeiro apoio é o familiar. Se for casada, o apoio do companheiro é extremamente importante, pois traz segurança. O câncer de mama afeta um órgão que é um símbolo da feminilidade e da maternidade da mulher. Se ela não for casada, a família de maneira geral e os amigos são fundamentais. Existe o medo do diagnóstico e também o receio dos efeitos dos tratamentos, como a quimioterapia, cirurgia, etc. Muitas buscam informações na internet, mas os casos são diferentes uns dos outros. A mulher pode achar que tem algo grave, mas o caso dela talvez seja mais simples. Por isso é importante que busquem informação médica. Grupos de apoio de mulheres que já passaram por essa doença também são de grande valia.

DEBATE — Na relação entre médico e paciente, o quanto é importante o vínculo de confiança com o profissional?

Delgallo — A mulher tem que perceber que você está sempre ao seu lado. Que o médico está à disposição para tirar qualquer dúvida. De que se trata de uma relação profissional, sim, mas também uma relação de confiança, pois sou humano e também tenho meus problemas, minhas fragilidades. Às vezes temos que sofrer junto com ela, mas mostrando que é possível superar a doença, passo a passo, seguindo o tratamento. Temos que ser muito abertos e transparentes. Não dá para esconder nada, mas é preciso saber como falar. Outro ponto importante é dar liberdade a paciente, respeitar a sua vontade, orientar para que ela procure uma segunda opinião e sinta-se confortável em perguntar qualquer coisa.

DEBATE — Quais os fatores de risco para a doença? O estilo de vida moderno contribui para uma maior incidência?

Delgallo —A mulher que tem antecedente familiar, principalmente de primeiro grau, tem risco maior; aquelas que tiveram a primeira menstruação muito cedo ou a última muito tarde; mulheres que entraram na menopausa e fazem reposição hormonal também. Porém, o câncer de mama é considerado uma doença multifatorial. O estilo de vida interfere, sim. Deve-se evitar alimentos industrializados e praticar atividade física. Os índices da doença vêm crescendo, tanto em pacientes com idade avançada como entre as mais jovens.

DEBATE — Quais os cuidados que a mulher deve tomar em relação à prevenção? Existem grupos com mais risco para a doença?

Delgallo — Em relação ao câncer de mama, não falamos em prevenção, mas em detecção precoce, já que nesse caso o tratamento é muito mais eficaz para o processo de cura. Mulheres acima de 45 anos devem estar atentas, porém as mais jovens, acima dos 35, acabam ficando de fora dos programas de prevenção e a incidência neste público também tem aumentado.