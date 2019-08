Você

João Zanata Neto *

Você, neste exato instante, vai parar. Começa a sentir uma tontura e seu corpo desfalece e em poucos instantes tudo se apaga. Inexplicavelmente, os seus sentidos se restabelecem. Tudo é um pouco estranho, porém, percebe que pode ver como antes. A sua casa, no campo, brilha ao sol e os ventos farfalham as folhas das árvores. Tudo parece real, mas aí você experimenta uma sensação de despertencimento que lhe confunde. Tudo é tão familiar e tão sereno como algo conhecido, mas o tempo parece ter parado. Você caminha pela trilha em direção ao seu lar. A felicidade está no ar, mas não se explica. As flores do pequeno jardim estão frenéticas, parecendo suplicar em carinho das suas mãos. Pequenas borboletas lhe fazem companhia em alegres revoadas. A cada piscar dos olhos você se vê mais próximo, aparecendo em relances sem continuidade. Não há aquela noção de tempo e espaço comum. O seu pensamento o leva aonde desejar. Uma hesitação lhe toma quando se vê diante da casa. Seu cão ladra feroz, mas ninguém mais lhe percebe. Então, você decide entrar, mas não consegue abrir a porta. Afasta-se para arrombá-la com um pequeno empurrão e algo estranho acontece. Você a transpassou, fazendo um pequeno barulho quase inaudível. Você se assusta um pouco com o inesperado. Se levanta e vê a sua esposa na sala e os seus olhos lacrimejam. Ela está costurando as suas roupas, mas não lhe percebe. Você se aproxima e fica diante dela, mas ela não o nota. Toca-a levemente no ombro. Ela sente um calafrio e olha para a janela, mas não o vê. Ela parece triste e respira sem compreender, parecendo um anjo sereno, luzidio e distraído em sua tarefa. Você se afasta preocupado e sobe as escadas com uma pequena aflição. Tudo parece repousar estático nas coisas como elas foram deixadas pela última vez. No escritório, os livros abertos na última leitura. Seus óculos e a caneta preferida aguardam sobre o papel o seu retorno. Uma pequena xícara com café frio denota os últimos momentos da sua presença. No quarto ao lado, seu filho repousa entre os brinquedos preferidos. Uma fantasia adormecida sonha com os seus heróis. A infância do filho fora momentos preciosos que não se deu conta. Entanto, algo o fez ir até a janela e sondar o quintal. Há alguém desfalecido no gramado. Vê a sua esposa correndo ao encontro daquele corpo. Há mais alguém sentado ao lado daquele corpo e este alguém olha-o e você vê que era você ali sentado e também caído.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.