DICAS – Edição de 25/08/2019

É mesmo?

Otacílio Parras (PSB) disparou contra o presidente da Câmara, ironizando uma frase de Paulo Pinhata. Segundo o prefeito, “fazer caridade é contratar um amigo”. Não deixa de surpreender esta declaração, principalmente vindo de alguém que tanto cuidou de Cláudio Agenor Gimenez com cargos públicos, além de contratar parentes do “amigo número um”, alguns fantasmas e até primos.

Obstáculos

Paulo Pinhata (MDB) não quer mudar o quadro de comissionados da Câmara apenas por capricho. Ele revelou a amigos que há erros na assessoria que comprometem os trabalhos. Por exemplo, Pinhata reclama que não tem meios de cobrar os salários pagos ilegalmente a vereadores que faltaram em sessões solenes. Segundo ele, a Câmara “convidava” vereadores para sessões solenes, ao invés de convocá-los, o que pode inviabilizar qualquer cobrança. Pinhata não cita nomes, mas o erro pode ter sido cometido pela assessoria parlamentar, ocupada há muitos anos pelo advogado José Eduardo Catalano.

Inclusão?

O prefeito Otacílio Parras criticou o que ele classificou como “judicialização da educação”, ao se referir à decisão do Tribunal de Justiça que obriga a escola Arnaldo Moraes Ribeiro a oferecer um acompanhante em sala de aula para uma criança com necessidades especiais. Na verdade, o benefício consta na Constituição Federal e o aluno não pode ser prejudicado. É para isso que serve o Estado.

Deu as caras

Avesso a eventos culturais e amante de rodeios, o prefeito Otacílio Parras (PSB) compareceu ao lançamento do documentário “Fala Bom Jardim”, na noite de quinta-feira, 22. Gostou tanto que pode começar a prestigiar outros eventos culturais promovidos pela própria prefeitura de Santa Cruz.

Deu de ombros?

O caso das árvores cortadas na área pública do antigo BAC, cuja madeira — na verdade, enormes toras — foi entregue a uma empresa a troco do serviço, não teve qualquer manifestação de autoridades responsáveis pela proteção do Meio Ambiente. E isto acontece num momento em que o mundo está assustado com desmatamentos e incêndios em florestas. Bom dia, Ministério Público!

Mau exemplo

Enquanto o STF e até a Câmara Federal investigam a proliferação das “fake news” pelo Brasil, assessores do deputado Capitão Augusto Rosa (PL), que são pagos com dinheiro público, costumam espalhar “fakes” nas redes sociais pelo menos uma vez por semana. O próprio deputado federal de Bauru já aprontou dessas…

Campeonato no ginásio

O 5º campeonato interno de Muay Thai da academia “ChuteBoxe” atraiu bom público ontem, 24, no Ginásio de Esportes de Santa Cruz do Rio Pardo. O evento promoveu 14 lutas, inclusive femininas, e teve a participação de atletas de várias cidades. Jéssica Soares Bezerra, 26, lutadora santa-cruzense, venceu a sua primeira luta na carreira.

Coisas de Política

Nome impróprio

Um morador daquele lugarejo foi procurar o presidente da Câmara da cidade. Explicou a ele, aparentando irritação, que precisava de uma ajuda…

— Veja, senhor presidente, se pode me ajudar com o dono do cartório desta cidade. Imagine só que fui registrar meu filho, que acabou de nascer, e ele não aceitou o nome que escolhi…

— E qual é o nome?

— “Numerada do Corinthians”.

— Mas o tabelião tem toda razão. Ninguém pode dar um nome desse a uma criança!

O morador não demonstrou surpresa…

— Claro que pode, senhor presidente! Ontem mesmo o meu compadre Tonico registrou o seu filho com o nome “Geraldo Palmeiras”. Não é praticamente a mesma coisa???