Médica morre a caminho do trabalho

Gabriela Salles Caricati, 26 anos, que morava em Bauru,

era filha e neta de santa-cruzenses da família Caricati

A médica Gabriela Salles Caricati, 26, morreu na madrugada de sexta-feira, 23, em Populina-SP, num acidente quando estava a caminho do trabalho. Ela trabalhava na Santa Casa da mesma cidade.

Gabriela era filha do santa-cruzense Carlos Alberto Pereira Caricati e neta de Nilda e Clodomiro Caricati.

Segundo informações, a jovem perdeu o controle do veículo na rodovia Doutor Leo Luchesi e capotou diversas vezes até parar no acostamento.

A equipe de socorro foi até o local e chegou a tirar Gabriela das ferragens com ferimentos graves, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Não houve a necessidade de interditar a estrada.

Gabriela havia acabado de se formar no curso de Medicina no Centro Universitário de Votuporanga. Em Populina, ela dava plantões na Santa Casa.

O prefeito de Populina, Adauto Severo (PPS), declarou luto oficial através das redes sociais. Na internet, diversas manifestações de luto e condolências foram publicadas.

Gabriela foi enterrada na tarde de ontem, 24, no cemitério Jardim do Ypê, em Bauru, onde mora sua família.