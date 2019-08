Pinhata sugere demitir para reduzir os salários na Câmara de Santa Cruz

Em reunião tensa, presidente disse

que Câmara não é ‘casa de caridade’

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Ainda não foi desta vez que o presidente da Câmara, Paulo Pinhata (MDB), consegue colocar em plenário um projeto para iniciar a redução de salários dos funcionários comissionados do Legislativo. Na quinta-feira, 22, durante a reunião das comissões — em que os projetos da sessão de segunda-feira, 26, são discutidos —, Pinhata anunciou que apresentaria um projeto para extinguir o cargo de chefe de gabinete — que está vago — e, ao mesmo tempo, reduzir os vencimentos do assessor parlamentar. Não teve apoio e acabou desistindo do projeto, ao menos por enquanto.

Pinhata começou a ser criticado quando se descobriu que ele estaria prestes a contratar Edson Luiz Souza, ex-vereador de São Pedro do Turvo e atualmente residente em Santa Cruz do Rio Pardo, para um cargo comissionado na Câmara. Edson já havia feito o exame admissional, mas o único cargo vago era o de chefe de gabinete. Entretanto, o salário — R$ 9,5 mil mensais — provocou críticas.

O próprio Pinhata disse que não sabia que o cargo tinha este salário, já que estava vago, e anunciou que Edson deveria ser contratado para uma outra função. O vereador reclama que precisa de um assessor de plena confiança, mas, ao mesmo tempo, anunciou que deseja promover uma reestruturação para reduzir os vencimentos dos comissionados.

O problema é antigo, pois a Câmara não troca os comissionados mesmo quando muda o presidente, ao contrário do Executivo, em que o prefeito eleito muda totalmente os cargos de confiança. Os mais antigos estão em seus cargos na Câmara há décadas, o que encarece a folha de pagamento com benefícios adicionais pelo tempo.

Discussão

Na manhã de quinta-feira, 22, durante a reunião das comissões, o presidente anunciou que apresentaria um projeto que seria o início de uma ampla reestruturação salarial. Além de extinguir o cargo de chefe de gabinete, impedindo que os próximos presidentes contratem alguém para a função, ele anunciou que o plano também era reduzir o salário do assessor parlamentar.

O cargo comissionado é ocupado pelo advogado José Eduardo Catalano desde 1992 e, segundo um levantamento preliminar, a contratação custa R$ 270 mil por ano, com os encargos sociais. O salário base é de R$ 8.644,74, mas o advogado acaba retirando muito mais por conta dos benefícios adquiridos ao longo do tempo. Seu último salário foi de R$ 14.939,94.

Catalano, porém, estava presente na reunião e não gostou da iniciativa do presidente. Ele disse que o projeto não poderia ser apresentado porque a Constituição proíbe a redução de salários em qualquer cargo, inclusive comissionados. Foi quando o presidente anunciou que ele seria demitido e, posteriormente, admitido em outra função, com salários menores. Ao mesmo tempo, o assessor parlamentar teria salários reduzidos pela metade.

Foi aí que as reações, especialmente vindas da bancada governista, praticamente inviabilizaram a apresentação do projeto. Pinhata ficou isolado, já que a própria oposição também não esboçou apoiá-lo.

Houve discussões ásperas na reunião e o presidente Pinhata reagiu, chegando a dizer que a Câmara “não era uma casa de caridade”. Ele voltou a insistir que as funções comissionadas têm altos salários e algo precisa ser feito, mas foi voto vencido.

Segundo apurou a reportagem, Pinhata quer reduzir todos os salários dos comissionados, através de um remanejamento. Como um funcionário não pode ter os vencimentos reduzidos, muitos seriam demitidos e, em seguida, admitidos em outros cargos já modificados pela legislação, com salários mais baixos. Com esta articulação, haveria uma vaga para Edson Luiz Souza.

Na noite de sexta-feira, 23, Pinhata disse ao DEBATE que ainda não desistiu da reestruturação. “Vou analisar melhor e tentar explicar aos vereadores que é a única maneira de moralizar esta questão dos altos salários”, disse.

Prefeito faz ironia

sobre plano de Pinhata

No mesmo dia em que discussões ásperas marcaram a reunião das comissões na Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, o prefeito Otacílio Parras (PSB) ironizou a tentativa do presidente Pinhata de reformular os salários. “Não que não seja necessário fazer alguma coisa no futuro, mas neste momento qualquer reestruturação é para resolver um problema criado pelo presidente, por uma contratação que ele fez e depois voltou atrás”, disse o prefeito, em seu pronunciamento na rádio Difusora.

Otacílio garante que os vereadores da bancada governista são “independentes” e ele não interfere nas decisões da bancada. No entanto, há informações de que o prefeito ordenou aos governistas que não aprovem nenhum tipo de reestruturação na Câmara.

Otacílio foi além, fazendo ironia com uma frase pronunciada por Pinhata na reunião das comissões, realizada horas antes. “A Câmara e nem a prefeitura são lugares de caridade. Realmente caridade é contratar amigo”, disse o prefeito.

Alguns vereadores de oposição garantem que Otacílio defendia a saída de José Eduardo Catalano da Câmara. Na sexta, porém, ele defendeu a permanência do advogado. “Não sei quanto ele ganha, mas eu me lembro de sua contratação, pois era vereador. Portanto, ele vem desempenhando todos estes anos sua importante função e dificilmente haverá um substituto à altura, com o conhecimento que ele tem”, disse o prefeito. Otacílio disse, inclusive, que foi ele quem indicou Catalano na época.

Segundo ele, caso Catalano seja substituído, não será por motivos técnicos.

Contratação

Segundo consta, o presidente Paulo Pinhata (MDB) pretende contratar o ex-vereador Edson Luiz Souza para o cargo de assessor parlamentar, no lugar de Catalano. Edson é advogado e já foi presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Turvo. Catalano seria remanejado para outra função, ainda não definida.

José Eduardo Catalano, que tem 85 anos, era assessor jurídico da Câmara, mas assumiu outro cargo por determinação do Ministério Público.