Buraco no centro de Santa Cruz ameaça pedestres

Descaso pode provocar acidentes

Um enorme buraco rente à calçada no início da rua Farmacêutico Alziro Souza Santos, na esquina com a José Amorim Ribeiro, ameaça quem passa pela calçada estreita e mal conservada. O local possui movimento intenso de pedestres e veículos porque fica ao lado do supermercado Avenida e está no centro de Santa Cruz do Rio Pardo.

Segundo vizinhos, o buraco é parte de uma galeria mal conservada e está do mesmo jeito há pelo menos dois meses. Antes, segundo um morador, o local era ainda mais perigoso porque havia mato, o que praticamente escondia o perigo.

Como está ao lado da calçada, que é estreita e sem manutenção, o buraco é um risco grande principalmente para crianças e idosos. A poucos metros da vala, fica o ribeirão São Domingos.