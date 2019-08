CAPS inicia oficina de futebol

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Começou, na última segunda-feira, 12, a “Oficina de Futebol” do CAPS (Centro de Atendimento Psicosocial de Santa Cruz do Rio Pardo. O projeto é fruto de uma parceria entre as secretarias de Esportes e Saúde.

A iniciativa visa melhorar a autoestima, aliviar o estresse, diminuir quadros depressivos e aumentar o bem-estar dos pacientes.

Da mesma forma, o projeto também pretende ser um meio de fomentar o processo de socialização dos indivíduos, além de sua inserção na sociedade.

A prefeitura informou que o programa já existe em outros municípios e que, em breve, a intenção é realizar um campeonato “Inter-Caps”.

O CAPS de Santa Cruz tem realizado, nos últimos temos, uma série de iniciativas como essa. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Em junho, por exemplo, lançou uma peça de teatro, “Pedro Malasartes”.