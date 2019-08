Rua no Planalto é usada para descarte de entulho

Moradora do bairro também reclama

da falta de iluminação na rua sem saída

Diego Singolani

Da Reportagem Local

A aposentada Carolina Ferreira Botelho Dionísio, 68, tenta há cerca de um ano, sem sucesso, impedir que uma área quase em frente à sua casa seja utilizada para o descarte de entulho e lixo. Semanalmente, caminhões despejam restos de construção e galhos no local, que fica no final da rua Antônio Maximiano de Souza, no Jardim Planalto, em Santa Cruz do Rio Pardo. Carolina também se queixa da falta de iluminação pública na rua e diz que já procurou o poder público, mas nenhuma providência foi tomada.

Carolina é viúva e mora sozinha. Ao lado de sua casa, existe uma área verde do município, que estava tomada pelo mato. Ela e os filhos limparam o local e plantaram arvores e flores. “Ficou tudo limpinho. Só que tem esse problema do entulho. A gente arrumou de um lado e sujam do outro”, disse.

Carolina conta que, desde que se mudou, o final da rua — local sem saída — é utilizado para o descarte de entulho. “Quando eu escuto o barulho de caminhão, já saio correndo para a rua. Às vezes dá tempo de falar para eles não jogarem, às vezes não. Tem uns motoristas que não gostam que a gente chame a atenção”, afirmou Carolina.

No local é possível encontrar restos de tijolos, terra, latas e garrafas vazias, além de lixo doméstico. A maior preocupação de Carolina é com a proliferação de pragas. “Já apareceram três escorpiões em casa. Um deles estava na coberta que o meu filho usava no sofá. Quando ele balançou, o bicho caiu”, revelou a moradora.

Carolina também reclama da falta de iluminação no trecho. Não há sequer poste e as luzes da redondeza são fracas, o que torna seu endereço um verdadeiro breu à noite. “Já fui à CPFL e à prefeitura, mas até agora, nada”, afirmou.

Outro risco é a presença de usuários de drogas, principalmente quando a área verde ao lado ainda estava com um matagal. Hoje, o monte de entulhos também é um local propício para os usuários e Carolina teme pela sua segurança.