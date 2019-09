Orelhões vão virar peças para museus

Aparelho que já foi um dos mais

usados no País hoje perde espaço

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Um recurso historicamente recente, mas tecnologicamente obsoleto. Essa é a realidade dos orelhões que, lançados em 1972 nas principais cidades do País, já praticamente caíram em desuso. Em Santa Cruz do Rio Pardo, o cenário não é nada diferente. Para se encontrar somente um deles, são necessárias horas de caminhada — e, dependendo do local onde se está, nem é possível achá-los.

Em um dia de procura, a reportagem encontrou apenas um aparelho, localizado na praça Leônidas Camarinha, em frente ao ‘lanchódromo’. Comerciantes das redondezas garantem: ninguém usa.

Segundo o mototaxista Emerson Ramos de Oliveira, 34, do mototáxi Avenida, as ligações de orelhão eram relativamente frequentes até meados de 2013. “Foi quando começaram a decair. Hoje, é muito raro recebermos alguma chamada através dos aparelhos. Acho que a última que recebemos foi no ano passado”, afirmou.

Ele nem se recorda de pontos onde eles existem. “Sequer posso dizer se ainda existem na cidade. Não sei de nenhum”, declarou.

Para Emerson, a falta de orelhões é prejudicial à profissão. “Às vezes a pessoa não tem celular, ou não está com ele no momento, e precisa ir para algum lugar”, conta. Para sustentar seu argumento, ele se lembra de que, na época dos orelhões, havia números de vários mototáxis em volta dos aparelhos.

A mesma visão não tem Gilmar Benedito Ribeiro, 48. Proprietário do “Mototáxi Estação” há 20 anos, ele admite não receber mais ligações de orelhões. “Hoje todo mundo tem celular. A maioria das ligações que recebemos são pelo aparelho”, explica.

Segundo ele, agora existem outras estratégias para divulgar o estabelecimento. “Fazemos propagandas em muro e investimos bastante na internet”, conta.

Gilmar constata uma completa mudança no cenário da telecomunicação. “Quando inaugurei o ponto, quase todas as chamadas que recebíamos eram de orelhões. Hoje, são de celulares”, disse. “Nem de telefones fixos costumamos receber mais”, emendou.

O DEBATE enviou questionamentos à Vivo, empresa responsável pela distribuição de orelhões. Perguntou se a empresa tem planos de desativar todos os orelhões, já que a Anatel desobrigou as telefônicas de investirem nos aparelhos.

Em nota, a Vivo não respondeu se pretende desativar todos os telefones públicos. Salientou, porém, que defende a atualização do Marco Regulatório das Telecomunicações, que visa ampliar o acesso à banda larga em todo o País e o acesso às reais necessidades dos consumidores.

* Colaborou: Toko Degaspari