Artigo: ‘Até aonde o idoso pode ir?’

Até aonde o idoso pode ir?

Nayara Moreno

Da equipe de colaboradores

Uma das maiores preocupações em relação ao idoso é o risco de queda. Um tombo diminui significativamente a qualidade de vida e pode até abreviá-la. Uma fratura de fêmur, por exemplo, força o idoso a ficar em uma cama, precisando de ajuda para banho e para fazer as necessidades fisiológicas, além de outras limitações, o que leva a pessoa a um sentimento de desânimo e até depressão severa.

Inevitavelmente, aqueles com mais de 60 anos passam a temer tal situação, o que é natural, compreensivo e uma atitude responsável. Ao mesmo tempo, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e educadores físicos estimulam cada vez mais o idoso à prática de exercícios físicos. Na cabeça de alguns isso pode ser uma contradição, pois algumas atividades físicas aumentariam os ricos de quedas. Aí vem a pergunta: até aonde o idoso pode ir?

Vamos lá tirar essas dúvidas. O idoso deve conhecer o limite do próprio corpo. Quem fez exercício a vida inteira terá aos 60 ou 70 anos uma condição melhor para determinados tipos de atividade, não colocando em risco a integridade física. Aquele senhor que teve uma vida sedentária, ao decidir pela atividade física deve dar os primeiros passos com precaução, como fazer uma caminhada, que oxigena o corpo e a cabeça.

É prudente e aconselhável ter ajuda profissional para saber o próprio limite. E essa valiosa contribuição vem da medicina, enfermagem e da educação física. O idoso precisa ter um acompanhamento médico para saber como e quando começar e como e quando parar. Geriatras, cardiologistas e ortopedistas são boas fontes de consulta e acompanhamento. E sem preconceito ou teimosia! Acompanhamento médico depois dos 60 anos não significa doença. Pelo contrário, é sinal de prevenção para evitá-las. A decisão mais inteligente que um idoso pode ter é cuidar da saúde e iniciar um trabalho de prevenção com profissionais de saúde.

A precaução deve começar no próprio cotidiano. Algumas atividades como estender roupa em cima de uma cadeira, lavar piso com água e sabão (escorregadio), pular muros ou grades e levantar peso precisam ser evitadas ou realizadas com extremo cuidado. E isso vale para idosos ativos e sedentários. É natural que a agilidade, o senso de equilíbrio e força física ficam diminuídas com o passar do tempo.

O horizonte para o idoso pode ser infinito e os desafios cada vez maiores. Dentro de seu próprio mundo. Saúde, segurança e satisfação pessoal precisam andar juntas nesta fase. O que não dá é estreitar o horizonte e fugir de desafios. O sedentarismo é um risco maior do que colocar o corpo para se mexer.