‘Um estranho no ninho’

Além da memória prejudicada, mudanças de personalidade

no idoso com Alzheimer afetam o convívio familiar

Diego Singolani

Da Reportagem Local

A mãe, que antes era afável e receptiva, agora esbraveja e até usa de xingamentos que os filhos sequer imaginavam que ela sabia. O avô, sempre sorridente e disposto para agradar os netos, perambula sozinho ou prefere recolher-se na solidão do quarto. Além da perda de memória, que aos poucos apaga capítulos e personagens importantes da vida, uma das situações que mais aflige os familiares de idosos com Alzheimer é a mudança na personalidade de alguns pacientes. O desarranjo provoca estresse, tanto para o idoso como para quem cuida dele, e interfere na realização de atividades básicas do dia a dia, como tomar banho e comer, por exemplo. Como a doença é degenerativa, especialistas sugerem técnicas que amenizem os conflitos e ajudem a preservar a relação familiar.

Nayara Moreno, 30, é enfermeira e pós-graduada em UTI, urgência e emergência pela Santa Casa de São Paulo. Ela atua diretamente com idosos e explica que o Alzheimer pode afetar áreas do cérebro responsáveis pela personalidade do indivíduo. “Não é só a perda de memória, mas sim a perda de cognição. Por isso, alguns idosos apresentam comportamentos que antes não tinham”, disse. A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo e que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais.

O Alzheimer é a forma mais comum de demência em pessoas de idade, sendo responsável por mais da metade dos casos nessa população. De acordo com Nayara, não são raros os pacientes que passam a demonstrar um padrão comportamental completamente distinto. “Há idosos que sempre foram tranquilos e ficam agressivos. Isso às vezes traz à tona mágoas do passado entre os familiares. Alguns não entendem que se trata de uma consequência da doença e acreditam que os pacientes, na verdade, sempre esconderam aquele sentimento. É uma situação muito delicada”, afirmou Nayara. “É uma perda física que se reflete no comportamento”, disse.

Com a cognição afetada, o idoso com Alzheimer perde o senso crítico, o discernimento, e, dependendo do estágio da doença, não percebe mais se está agredindo ou magoando alguém. “Ele não consegue mais distinguir o seu papel no convívio com a família, nem as pessoas. Por isso muitos vão ficando cada vez mais reclusos e antissociais”, declarou Nayara.

Rotina

Manter uma rotina para o idoso com Alzheimer é algo fundamental. Segundo a enfermeira Nayara Moreno, isso faz com que eles se sintam mais seguros. “A rotina é algo que fica no subconsciente. O idoso se acostuma com os horários de comer, tomar banho, dormir, mesmo quando a parte cognitiva começa a ser afetada. Por isso que, quando se tenta tirar o paciente de casa, às vezes acontecem crises de ansiedade. Um ambiente diferente, pessoas diferentes, cores e barulhos diferentes o deixam desconfortável”, afirmou Nayara.

A especialista alerta que não é recomendado infantilizar o idoso, tratando-o como uma criança. “Mesmo com a perda de memória e cognição, o paciente tem que ser respeitado como ser humano”, disse Nayara. A enfermeira explica que muitos idosos com Alzheimer têm problemas para tomar banho. “Há casos em que eles têm medo da água caindo em cima da cabeça. Então, a abordagem pode ser começar molhando os pés, as pernas, o tronco e por último a cabeça”, disse. Segundo Nayara, os familiares ou cuidadores também podem tentar usar alguma referência que o idoso se recorde para convencê-lo do banho. “Falar que é preciso tomar banho porque ele tem que ir ao médico, ou à igreja ou ainda visitar um amigo”, diz. Se as técnicas não funcionarem e o paciente relutar, a enfermeira recomenda não forçar a situação. “Espere meia hora, tente novamente convence-lo e assim por diante. É preciso encontrar os macetes que funcionem para cada caso”, afirmou.

Sobre a recusa em se alimentar, Nayara explica que o idoso, mesmo sem um quadro de demência, naturalmente acaba perdendo o paladar, a vontade de comer e até de beber água. “Nos pacientes com Alzheimer, o que ocorre muitas vezes é perda da memoria gustativa. O idoso olha para a comida e não sabe o que fazer com o prato, não se lembra do gosto daquilo”, disse. Simplesmente falar para o idoso comer, nestes casos, não funciona. “Dependendo do estágio da doença, o cuidador deve segurar na mão do idoso e junto com ele levar o talher até sua boca. É uma forma de orientá-lo”, afirmou Nayara.

A enfermeira salienta, porém, que quando se fala em alterações de comportamento deve-se levar em consideração o tempo de doença. Em fases mais avançadas, podem acontecer outras situações mais delicadas com relação a higiene e até eliminações fisiológicas, com a perda de orientação espacial e evacuações em lugares inapropriados.