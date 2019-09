Acidente grave deixou motorista nas ferragens

Uma batida deixou um motorista paranaense — cujo nome não foi divulgado — gravemente ferido na madrugada de sábado, 31, na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó (SP-225).

Segundo informações, a vítima não percebeu a lentidão com que um bitrem, que carregava cana, transitava na rodovia. Inevitável, a batida destruiu a carreta paranaense.

O motorista esteve preso nas ferragens por quase uma hora e meia e chegou a ficar inconsciente, até ser entubado pela UTI da Cart.

A rodovia foi interditada por mais de uma hora e o congestionamento se prolongou por mais de oito quilômetros.

A vítima sofreu ferimentos no tórax e nas pernas. Ela foi praticamente esmagada entre a cabine do veículo e o volante.

O paranaense foi encaminhado às pressas para a Santa Casa de Misericórdia e, segundo informações, segue em cuidados intensivos.

Publicado na edição impressa de 1º/09/2019