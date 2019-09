Dengue voltou a Santa Cruz em agosto, com um caso confirmado

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A secretaria de Saúde divulgou, na sexta-feira, 30, o primeiro caso de dengue do mês de agosto em Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo nota da prefeitura, porém, a situação não pode ser considerada preocupante.

A ocorrência foi classificada como “importada”, já que, dias antes dos sintomas, o paciente estivera em Bauru, onde há um surto de dengue com mais de 20 mil casos.

Em Santa Cruz do Rio Pardo, desde o início do ano foram registradas 604 confirmações da doença.

A administração segue com as orientações para evitar a proliferação do mosquito transmissor, o Aedes Aegypti, tais como cobrir locais onde possa se acumular água — como pneus velhos e vasos de flor — e evitar o acúmulo de água parada.

Aqueles que apresentarem os sintomas — que incluem febre alta, dores musculares, dor de cabeça e falta de apetite — devem se dirigir à unidade de saúde mais próxima.