Perigo à vista

A denúncia por improbidade contra o prefeito Otacílio Parras (PSB), feita ao Ministério Público pelo ex-vereador “Psiu”, é muito grave e já provocou a perda dos direitos políticos do prefeito de Canitar por motivo idêntico. Pode ser um castigo para quem viveu cooptando órgãos de imprensa durante o segundo mandato.

De novo?

Moradores estão inconformados com mais uma violência contra animais na administração. Ontem, segundo notícias das redes sociais, alguns cães que moravam há anos no extenso pátio da Codesan, foram expulsos e jogados no lixão. Ora, quem não tem amor pelos animais, que os ofereçam em adoção.

Na pressão

Foi só a promotora do Caso Feitosa dar uma prensa no procurador da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, Rodolfo Camilo, que, como num passe de mágica, a perícia contábil contratada para apurar o tamanho do rombo nos cofres públicos finalmente foi concluída.

Incoerência

Aliás, por falar em Rodolfo Camilo, soa no mínimo incoerente o fato de ele ter acompanhado o trabalho da perícia contábil. Isso porque Camilo também é controlador do município e, entre outras funções, deveria fiscalizar as conciliações bancárias da prefeitura, justamente para evitar desfalques como o praticado pela ex-tesoureira. Aliás, Rodolfo já era controlador na época da descoberta do rombo.

Chapa branca

Apesar de ignorar os questionamentos do DEBATE sobre o andamento da perícia contábil do caso Feitosa, apresentados durante meses, o prefeito escolheu ir à Difusora para divulgar o relatório dos trabalhos.

Pode sobrar

A denúncia de propaganda ilegal em jornal pertencente a ex-secretário pode ter desdobramentos. Há meses, o prefeito culpou a ex-secretária da pasta, Thaís Balielo, por supostas irregularidades que ela deixou passar. Agora, o ocupante do cargo chama-se Cláudio Antoniolli.

A pé…

As recentes derrotas judiciais da administração põem em xeque a competência do setor jurídico, que tem à frente a procuradora Luciana Junqueira. Aliás, a informação é de que ela garantiu ao ex-secretário Renan Alves que a prefeitura poderia publicar anúncios publicitários em jornal de sua propriedade. Há tempos, ela também deu aval para um projeto que acabou sendo julgado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. O placar foi humilhante: 25×0.

Perguntar não ofende

Paulo Pinhata vai voltar a ser entrevistado pela Difusora?

Obras na Carlos Rios

A avenida Carlos Rios, que se estende por praticamente todo o bairro Chácara Peixe, está recebendo canteiros em seu percurso. As obras começaram na semana passada, a partir de um trecho central da rua. Pelo menos uma quadra já foi concluída.

‘Coisas da Política’

A espera

Um vereador daquele lugarejo, na hora de deitar-se, observou pela janela o Cambira, figura popular, um bêbado inveterado da cidade que estsava sentado em um banco à frente de su acasa. Por volta de uma hora da manhã, levantando-se para ir ao banheiro, tornou a olhar pela janela e… Lá estava o Cambira, sentado no mesmo lugar.

Bem mais tarde, o relógio já apontando mais de quatro horas, acordou novamente e resolveu dar uma espiadinha só para matar a curiosidade. Pois o Cambira continuava no mesmo lugar.

Abriu a porta e foi até ele, dizendo:

— Por que não vai para sua casa, Cambira?

— Pois olha, senhor vereador, o senhor não ouviu falar que o mundo gira?

— Sim — responde o político —, mas e daí?

— Ora, é simples. Se o mundo gira, uma hora dessas a minha casa há de passar por aqui!…

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)