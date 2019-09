PM prende suspeito de atear fogo em área de preservação ambiental

Um homem cujo nome não foi divulgado foi preso na noite de terça-feira, 27. Ele é suspeito de ter ateado fogo em uma área de proteção ambiental no Jardim Paulista, em Santa Cruz do Rio Pardo.

A denúncia foi feita pelos próprios moradores, que encontraram o rapaz agachado no meio da mata.

“Ele tentou correr e fugir, mas conseguimos segurá-lo”, disse uma mulher que presenciou o fato.

Outras duas mulheres testemunharam o momento em que o homem ateou fogo no local.

O fogo rapidamente se alastrou, uma vez que o rapaz incendiou folhas secas.

O Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para combater as chamas, sendo necessários 10 mil litros d’água.

A Polícia Militar também esteve pelo local e encontrou porções de maconha com o rapaz.

O homem, que é ajudante de pedreiro, chegou a resistir à prisão e proferiu xingamentos a moradores e PMs.

Três áreas foram afetadas pelo fogo. Duas, próximas ao ribeirão São Domingos e, outra, na região da construção de uma creche, que está abandonada, no Jardim Paulista.

Publicado na edição impressa de 1º/09/2019