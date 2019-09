Sessões solenes podem perder a remuneração

Projeto deve ser votado em setembro

O vereador Luiz Antônio Tavares (PSB) está elaborando um projeto para modificar o Regimento Interno da Câmara, estabelecendo que as sessões solenes não sejam mais remuneradas. Com esta alteração, caso seja aprovada, os vereadores não terão mais a obrigatoriedade de comparecer a estas sessões, geralmente de homenagens. Na sexta-feira, os parlamentares entregaram o título de cidadão santa-cruzense ao advogado Paulo Parmegiani, que integrou os governos de Adilson Mira e Maura Macieirinha e hoje mora em Bauru.

Segundo o assessor parlamentar José Eduardo Catalano, Tavares deverá apresentar o projeto já na próxima sessão, dentro de uma semana. Ele quer que a obrigatoriedade de comparecimento fique restrita às sessões ordinárias e extraordinárias. “Pelo menos resolve um problema daqui para frente, mas ainda não se sabe como solucionar o impasse anterior”, disse Catalano na segunda-feira, logo após o encerramento da sessão ordinária.

O “impasse” citado por ele é o fato da Câmara, durante anos, pagar salários aos vereadores sem descontar as faltas em sessões extraordinárias e solenes. Nenhum deles – e nem a assessoria – percebeu que a legislação interna determinava o comparecimento obrigatório a todas as sessões.

Quando o erro foi descoberto, já era tarde. Há alguns ex-vereadores que devem devolver aos cofres municipais em torno de R$ 30 mil pagos indevidamente. Eles se defendem alegando que o Regimento Interno da Câmara não obriga o comparecimento, mas o fato é que esta norma é apenas uma resolução, enquanto o desconto salarial dos faltosos é uma lei complementar aprovada no início de 2016.

O caso é ainda mais complexo porque descobriu-se que leis anteriores a 2016 também determinavam o desconto, o que remete à legislatura que teve início em 2009. Ao pé da letra, não apenas os vereadores faltosos devem devolver o dinheiro pago indevidamente, como também todos os presidentes podem ser responsabilizados por omissão ou pagamento ilegal.

Outra linha de defesa de vereadores com salários a devolver é que não havia convocação para comparecimento às sessões solenes, mas apenas “convites” impressos pelo Legislativo e entregues a cada um dos parlamentares. O raciocínio também é fraco, uma vez que cada vereador tem a obrigação de conhecer as leis que eles próprios aprovam.

A Câmara adotou um estranho silêncio sobre o caso, que pode ser entendido como omissão. É provável que o Ministério Público de Santa Cruz seja acionado para determinar a devolução dos valores e as devidas responsabilidades dos parlamentares.