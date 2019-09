Prefeitura segue intensificando as obras para aumentar visibilidade

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Nas últimas semanas, a administração tem intensificado obras que estavam atrasadas. O objetivo é aumentar a visibilidade do secretário de Saúde, Diego Henrique Singolani, que é o candidato do prefeito Otacílio Parras (PSB) às eleições do próximo ano.

O Centro de Saúde da Mulher é uma das obras de cuja inauguração o secretário participará. Seu término estava previsto para maio do ano passado, mas teve inúmeros atrasos, apesar dos créditos adicionais que obteve.

Agora, o prédio do futuro centro de saúde já está recebendo pintura e teve o piso reformado. Numa das laterais, está sendo construída uma entrada para ambulâncias. Haverá, ainda, um local para pequenas cirurgias.

A administração está planejando os retoques finais, como aquisição de equipamentos sofisticados — como ultrassom. A gestante também terá acompanhamento pré-natal.

O Centro de Saúde da Mulher deverá ser entregue em outubro, em plena campanha “Outubro Rosa”, voltada, especialmente, às mulheres. O local foi a antiga maternidade, cujo prédio foi retomado pelo município. Por acordo no MP, vai manter o nome “Maria Perpétua Piedade Gonçalves”.