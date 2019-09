Arquivo: o DEBATE na história

Em dezembro de 1977, quando o jornal ainda não havia completado três meses de existência, a manchete da edição número 8 foi a morte do médico e ex-prefeito Abelardo Pinheiro Guimarães, um dos políticos mais respeitados e antigos da cidade. A curiosidade é que, quando seu corpo estava sendo velado, o Correio entregou uma carta dele ao jornal, sua última manifestação. Era um texto exaltando o fato do STF inocentar o líder da oposição, Ulysses Guimarães, pelas críticas feitas à ditadura num programa de televisão. No entanto, outro deputado, Alencar Furtado, fora cassado pela ditadura pelo mesmo motivo, sem a possibilidade de recorrer à Justiça. Na época, Abelardo era um dos líderes do antigo MDB de Santa Cruz . Antes do sepultamento, houve vários discursos de autoridades, entre elas do prefeito Aniceto Gonçalves.

Publicado na edição impressa de 1º/09/2019