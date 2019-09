Desfile reuniu 4 mil na manhã de sábado

Números foram divulgados pela prefeitura; escolas e entidades

levaram vários temas à avenida Tiradentes e encantaram público

Diego Singolani

Da Reportagem Local

O tradicional desfile de Sete de setembro, “Dia da Independência”, reuniu cerca de 4 mil pessoas na manhã de ontem na avenida Tiradentes, em Santa Cruz do Rio Pardo, de acordo com números divulgados pela prefeitura. Alunos, professores, idosos, funcionários de creches, membros de ONGs e associações, além de servidores municipais, percorreram a avenida saudando o público e as autoridades. Como já é tradicional, o foi aberto pelos atiradores do Tiro de Guerra.

Em um palco montado no trecho final da parada, o prefeito Otacílio Parras (PSB) assistiu as apresentações acompanhado de representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército, secretários de governo e vereadores. O presidente Diego Singolani

Da Reportagem Local

O tradicional desfile de Sete de setembro, “Dia da Independência”, reuniu cerca de 4 mil pessoas na manhã de ontem na avenida Tiradentes, em Santa Cruz do Rio Pardo, de acordo com números divulgados pela prefeitura. Alunos, professores, idosos, funcionários de creches, membros de ONGs e associações, além de servidores municipais, percorreram a avenida saudando o público e as autoridades. Como já é tradicional, o foi aberto pelos atiradores do Tiro de Guerra.

Em um palco montado no trecho final da parada, o prefeito Otacílio Parras (PSB) assistiu as apresentações acompanhado de representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército, secretários de governo e vereadores. O presidente da Câmara, Paulo Pinhata (DEM), que se envolveu em recentes polêmicas com Otacílio, também esteve presente e foi anunciado pelo cerimonial.

Muitas famílias assistiram ao desfile. No entanto, não se viu a predominância nem do verde e amarelo e nem de bandeiras do Brasil na plateia, como em edições anteriores.

Em compensação, os participantes que desfilaram capricharam nos adereços, cartazes e símbolos patrióticos. As fanfarras escolares e bandas deram o ritmo e diversos projetos ligados às áreas de Esporte, Saúde e Educação, levaram materiais para divulgar seus trabalhos.

O prefeito Otacílio aproveitou a festa para colocar na avenida a frota de veículos novos da administração, incluindo ambulâncias e os ônibus circulares da autarquia Codesan.  No entanto, não se viu a predominância nem do verde e amarelo e nem de bandeiras do Brasil na plateia, como em edições anteriores.

Em compensação, os participantes que desfilaram capricharam nos adereços, cartazes e símbolos patrióticos. As fanfarras escolares e bandas deram o ritmo e diversos projetos ligados às áreas de Esporte, Saúde e Educação, levaram materiais para divulgar seus trabalhos.

O prefeito Otacílio aproveitou a festa para colocar na avenida a frota de veículos novos da administração, incluindo ambulâncias e os ônibus circulares da autarquia Codesan.

Veja mais imagens do Desfile

de Sete de Setembro de 2019

* Fotos: DIEGO SINGOLANI