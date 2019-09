Assaltantes roubam carga milionária da Sefert; polícia investiga

Ladrões renderam caseiro e

foram embora no dia seguinte

Assaltantes invadiram o depósito de agrotóxicos da empresa Sefert, na rodovia SP-225, e roubaram cinco mil litros de inseticida na madrugada de terça-feira, 3, em Santa Cruz do Rio Pardo.

Os criminosos chegaram ao local em um caminhão, que foi estacionado ao lado do galpão onde os produtos estavam armazenados.

Ao redor do depósito, há um clube campestre da empresa, cujo caseiro foi rendido pelo grupo de criminosos. “Foram momentos de pavor. Imaginava como tudo aquilo acabaria. Eles já estavam aqui por volta das 22h30 e só foram embora às 4h da madrugada”, disse o caseiro.

Tudo indica que o roubo foi muito bem planejado, uma vez que os assaltantes sabiam o local exato para estacionar o veículo e roubar os produtos.

Estima-se que o valor da carga roubada passe de R$ 1 milhão. Até a conclusão desta edição, os criminosos permaneciam foragidos. A Polícia Civil investiga o caso.