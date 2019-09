DICAS – Edição de 08/09/2019

Desconversou 1

O prefeito Otacílio Parras (PSB) não quis dar detalhes sobre a rejeição das contas de 2015 da Codesan, a segunda em seu mandato. Sem citar o nome do ex-presidente Agenor, o prefeito avaliou que a autarquia sempre foi deficitária e culpou governos anteriores pela “manipulação” de balanço. No entanto, não apresentou nenhuma prova das irregularidades.

Desconversou 2

Além disso, Otacílio também garante que a denúncia sobre uma possível improbidade na distribuição de publicidade ao jornal de propriedade de seu ex-secretário de Comunicação será arquivada pelo Ministério Público. Segundo ele, Renan Alves não é o verdadeiro dono do jornal. Porém, não é isto o que informam documentos de órgãos oficiais.

Suspense

Um vídeo do prefeito Otacílio está causando burburinho. Ele anunciou que o secretário Diego Singolani terá nos próximos dias “uma nova missão”, mas fez suspense. Especula-se, inclusive, que Otacílio poderá promover uma intervenção na Santa Casa de Misericórdia. Neste caso, Diego seria nomeado interventor.

De novo

A Câmara vota nesta segunda-feira, 9, o projeto que autoriza a cessão de mais um servidor público ao sindicato da categoria. A proposta havia sido retirada há 15 dias. Para ser aprovada, vai precisar de no mínimo sete votos.

Modificado

O projeto que reduziu o salário do chefe de gabinete da Câmara de Santa Cruz, cuja votação foi irregular porque o texto foi modificado a caneta, sem a apresentação de emendas ou substitutivos, deve mesmo ser sancionado. Embora o procurador jurídico da Câmara aconselhasse a anulação da sessão, o vereador Murilo Sala (SD) bateu o pé e o texto será mantido. O problema é o risco de algum questionamento judicial, principalmente se alguém for nomeado para o cargo.

Sem movimento

A secretaria de Comunicação da prefeitura, comandada por Cláudio Antoniolli, dono de um site noticioso, vai de mal a pior. O site da prefeitura traz na capa notícias de junho e julho. Além disso, nem o cronograma do desfile cívico de ontem foi divulgado à imprensa.

Denúncia

Uma grave denúncia chegou às redes sociais. As inscrições para a eleição de conselheiro tutelar estariam com “cartas marcadas”, já que muitos candidatos aprovados nas provas de aptidão, estão agora sendo reprovados pelo exame médico. Quem acompanha este tipo de concurso estranha a exigência do exame médico.

Desfile monocromático

No centro de Ourinhos, na manhã de ontem, o desfile cívico praticamente não teve as cores verde e amarelo como predominantes. A maioria das pessoas que acompanharam o evento vestiam preto. Pode ser coincidência, mas…

‘Coisas de Política’

Cem anos de perdão

Um certo político, muito talentoso, vivia em constantes viagens. Viajava constantemente para a capital, onde sempre tinha muitos contatos com deputados e outros poliíticos. Certa manhã, mostrando-se muito irritado, foi falar com sua mulher:

— Olha, Belinha… aquela moça que esteve aqui na nossa casa, aproveitou-se da nossa saída e fez uma “limpa” no armário do banheiro.

A esposa apreensiva quis saber o que tinha sumido.

— Lembra-se daqueles jogos de toalhas, dos kits de banho, os cinzeiros, copos e xícaras que “trouxemos” do hotel de São Paulo? Pois é… não sobrou nada… ela deve ter levado tudo!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)