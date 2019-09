Dono de guincho e ex-diretor do Detran são réus em ação do MP

Investigação do Gedec resulta em ação criminal em SP;

empresário de Santa Cruz é um dos principais envolvidos

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O ex-diretor do Detran-SP Maurício Haruo Koshiyama e mais seis empresários que atuam no setor de guinchos e guarda de veículos foram denunciados pelo Ministério Público paulista e já são réus na ação que tramita na 23ª Vara Criminal de São Paulo. Entre eles está o empresário Lázaro Fernando Carvalho, dono do “Guincho Carvalho”, de Santa Cruz do Rio Pardo, e permissionário de guarda e remoção de veículos para a polícia paulista. Segundo os promotores do Gedec — Grupo Especial de Delitos Econômicos —, os empresários formaram uma espécie de “cartel dos guinchos” ilegal, distribuindo o mercado entre eles em conluio com o ex-diretor do Detran.

O objetivo era controlar o setor de serviços de guincho em São Paulo. Para tanto, o cartel cometeu vários crimes contra a ordem econômica, inclusive fraudando licitações, como aconteceu em Araçatuba em 2015. Na ocasião, eles trocaram várias mensagens combinando lotes e quem deveria “passar” o lance para beneficiar outro.

De acordo com o Ministério Público, o grupo pretendia desestabilizar o mercado de guinchos, impedindo a capacidade competitiva de outras empresas atuantes, tudo para aumentar os lucros do cartel.

De fato, as empresas envolvidas no “cartel dos guinchos” cresceram especialmente entre 2015 e 2016. A empresa do empresário santa-cruzense Lázaro Fernando Carvalho, por exemplo, é registrada com um capital social superior a R$ 5 milhões. No entanto, há informações de que ele é sócio de mais 22 empresas espalhadas pelo Paraná, São Paulo e Minas Gerais, num total superior a R$ 98 milhões em capital social. Em Santa Cruz, o “Guincho Carvalho”, que também é o pátio de veículos apreendidos da Polícia Civil, fica na rodovia vicinal Plácido Lorenzetti, no bairro Água Azul, perto do trevo de acesso à SP-327.

Fernando Carvalho, por sinal, é um dos principais envolvidos no cartel, segundo apontou o Ministério Público. Ele teria cometido também o crime de corrupção, ao oferecer um automóvel ao então diretor do DER, Maurício Haruo Koshiyama, como uma espécie de “contrapartida” aos benefícios ilícitos feitos pela autoridade para beneficiar o cartel. O carro foi arrematado por Fernando em São José do Rio Preto. Maurício, que deixou o Detran em 2017, colocou o automóvel em nome de sua mulher, de forma a dissimular a origem ilícita, o que configura crime de lavagem de dinheiro.

Nas investigações, que duraram vários anos, o Ministério Público contou com a colaboração de um empresário do ramo, que sofreu represálias do cartel por não aceitar acordos. De acordo com os autos da ação, ele passou a ser vítima de diversas fiscalizações de órgãos municipais e estaduais, todas infundadas, como uma forma de pressão. Sentindo-se ameaçado, o empresário passou a gravar diálogos com integrantes do cartel, inclusive com Lázaro Fernando Carvalho.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Carvalho e Márcio Ricardo Scala atuavam para proporcionar ao cartel uma divisão de mercado, formando um verdadeiro oligopólio. Através de telefonemas e de mensagens no aplicativo WhatsApp, eles combinavam a participação em pregões do DER e Detran.

Na época diretor do Detran, Maurício integrou o esquema criminoso, prestando todo o auxílio necessário ao grupo de empresários. Para Fernando Carvalho, o ex-diretor era “parceiro” do esquema, tanto que o empresário de Santa Cruz do Rio Pardo comprou um Fiat Weekend Adventure num leilão e ofereceu o veículo a Koshiyama, “como contrapartida às benesses ilícitas que oferecia”, segundo apurou o MP. O diretor colocou o carro em nome da mulher, mas não conseguiu explicar a compra ao depor aos promotores. Disse que pagou à vista e não sabia o motivo pelo qual o carro havia sido arrematado em leilão por Fernando Carvalho.

O Ministério Público também conseguiu autorização para quebrar o sigilo telefônico dos envolvidos e obteve provas das relações próximas entre todos. Há, inclusive, ligações entre o empresário santa-cruzense Fernando Carvalho e o ex-diretor do Detran. Todos os telefonemas estão relacionados no processo. “Sendo eles concorrentes, é de se estranhar que tenham efetuado diversas ligações telefônicas entre si, evidenciando, portanto, que se trata de empresários que se reuniram em cartelização, visando a prejudicar a ordem econômica”, avaliou o MP.

Fernando Carvalho, que é dirigente de associações e entidades sindicais patronais que reúnem empresários de guincho, foi o mais ativo nas dezenas de ligações telefônicas detectadas pelo Ministério Público entre os integrantes do esquema criminoso.

Procurado, o Detran-SP informou, por intermédio da assessoria de imprensa, que não há o que falar sobre as ações do ex-diretor Maurício Haruo Koshiyama porque ele se desligou da autarquia em 2017.

Empresário diz que

tudo é ‘baboseira’

O empresário Lázaro Fernando Carvalho, dono do “Auto Socorro e Mecânica Carvalho”, disse na sexta-feira que as acusações do Ministério Público não são verdadeiras. “É tudo baboseira”, afirmou. Carvalho estava em São Paulo e deu declarações por telefone. Ele disse que retornaria a Santa Cruz do Rio Pardo à noite e daria mais detalhes à reportagem. No entanto, não houve retorno.

Segundo Carvalho, o problema tem relação com a concorrência comercial entre empresas do mesmo ramo. Ele contou que duas empresas — constituídas uma pelo ex-marido e a outra, pela ex-mulher — passaram a denunciar constantemente o grupo Carvalho, em todos os pregões governamentais.

“Qualquer pregão e lá estavam eles denunciando tudo”, disse. Segundo Carvalho, o casal dono das duas empresas também acabaram sendo parceiros, formalizando contratos com o grupo Carvalho. “Mas não cumpriram nada. Por conta disso, eu também passei a denunciá-los”, disse.

Sobre uma das acusações do Ministério Público, de que ele teria comprado um carro para o ex-diretor do Detran Maurício Haruo Koshiyama, Fernando Carvalho garante que não procede. “É tudo lorota, baboseira. Não tem cabimento esta denúncia”, afirmou o empresário.

Fernando lamentou a acusação do MP e o fato da Justiça já ter aceito a denúncia, cujo processo tramita na 23ª Vara Criminal de São Paulo. “Os promotores denunciam, mas depois você apresenta a defesa. Tenho certeza de que serei absolvido”, disse.

‘Terceirização’

O contrato com terceiros revelado por Carvalho é a prestação de serviços quando um vencedor de pregão não possui a frota necessária. Neste caso, existe a subcontratação, o que de fato aconteceu várias vezes entre o “cartel dos guinchos”, segundo a denúncia do MP.

Uma das empresárias, por exemplo, contou que, antes mesmo de assinar um contrato após vencer um pregão, Lázaro Fernando Carvalho e José Augusto Javara já tinham mencionado que suas empresas ficariam em segundo e terceiro lugares e que poderiam auxiliar na execução dos serviços, já que suas frotas estavam paradas.

Otacílio deu imóvel a guincheiros,

mas MP ameaçou processar prefeito

No período em que o Ministério Público garante que o “cartel dos guinchos” era mais atuante, o prefeito Otacílio Parras (PSB) cedeu um imóvel do município à Appagesp — Associação dos Proprietários de Pátios e Guinchos do Estado de São Paulo —, cujo presidente é o empresário Lázaro Fernando Carvalho, de Santa Cruz do Rio Pardo. Na época, Otacílio atendeu a um pedido de um vereador governista.

O imóvel fica no bairro da Estação e foi usado durante muitos anos pela entidade social Apic, que acabou deixando o local porque o prédio não oferecia condições de segurança. Pelo acordo com a entidade presidida por Fernando Carvalho, a Appagesp faria novas construções e reformas na área, cujo início estava previsto para seis meses após a assinatura do contrato.

A concessão do imóvel tinha validade por 30 anos, vencendo em janeiro de 2046. Na vigência, valeria entre todas as partes, inclusive herdeiros e sucessores.

No entanto, embora autorizada pela Câmara, a cessão foi feita sem licitação pública e ao arrepio da legislação. A Lei Orgânica, por exemplo, previa autorização legislativa e concorrência pública para venda, doação ou concessão de direito real de uso, o que não aconteceu.

Assim, o Ministério Público instaurou o inquérito número 1.434/16 tendo como principal investigado o prefeito Otacílio Parras. O objetivo era apurar a irregularidade do ato público e impor sanções aos responsáveis, além da anulação da concessão do imóvel cedido à entidade.

Temeroso, em outubro de 2016 Otacílio enviou um projeto à Câmara para revogar a concessão da área à entidade dos guincheiros. Na exposição de motivos, oficialmente ele alegou que a entidade não cumpriu a sua parte, deixando de iniciar qualquer construção no imóvel no prazo de seis meses após a assinatura do contrato.

Entretanto, o prefeito retirou o projeto, motivo pelo qual foi notificado pelo Ministério Público para explicar os motivos da desistência. Em ofício datado de janeiro de 2017 e assinado por Otacílio Parras e pelo empresário Lázaro Fernando Carvalho, o MP é informado de que o projeto retornaria à Câmara para revogar a lei anterior.

Em 20 de janeiro de 2017, os 13 vereadores aprovaram a reversão do imóvel ao município. No entanto, ficou no ar um dos artigos do contrato original, que previa uma multa de R$ 50 mil para quem descumprisse qualquer cláusula do contrato. Não há notícias sobre o pagamento desta multa pela entidade de guinchos ou pelo seu presidente, cuja assinatura consta no contrato.