Empresa de consultoria se moderniza e anuncia evento

Professor de Administração das Etecs de Santa Cruz e Ipaussu, Carlos Henrique Lopes criou a Intellectus Treinamentos há quatro anos, mas a empresa funcionava como ‘home office’, em sua própria residência. Na semana passada, Carlos anunciou uma nova etapa da empresa, que agora está instalada no edifício comercial San Raphael, na rua Marechal Bitencourt.

A Intellectus promove treinamentos e cursos para a administração pública ou empresas privadas. “Nós capacitamos conselheiros municipais, ministramos palestras, cursos e treinamentos variados”, explicou. A consultoria já está atuando em toda a região.

No próximo dia 12, a empresa fará seu primeiro evento aberto ao público em Santa Cruz. A partir das 13h e até 17h, no recinto da Câmara, haverá palestras voltadas ao movimento “Setembro Amarelo”. As palestrantes convidadas são Paulina Paulino, Silvia R. Garcia e Eloá Chechi. Informações pelo telefone (14) 99608-6080.

Publicado na edição impressa de 08/09/2019