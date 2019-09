Idosa morre e outros quatro ficam feridos após acidente em rodovia

Um grave acidente na noite de domingo, 1º, matou Vilma Pereira Bueno, 63, e deixou outras quatro pessoas feridas na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó, em Espírito Santo do Turvo.

Uma forte chuva caía no momento e um veículo Honda Civic, com quatro pessoas e que seguia no sentido Bauru-Ipaussu, entrou em aquaplanagem, perdendo o controle.

Sem direção, o veículo atravessou o canteiro, invadiu a pista contrária e bateu violentamente contra um Chevrolet Ônix, cujas placas eram de Xambrê-PR. No Ônix, havia apenas uma pessoa, que sofreu ferimentos generalizados.

A colisão destruiu o Civic e matou a idosa Vilma. Os demais feridos foram encaminhados à Santa Casa de Misericória, onde ficaram sob cuidados médicos.

Publicado na edição impressa de 08/09/2019