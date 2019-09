Mãe de caminhoneiro acidentado precisa de ajuda

A aposentada Maria Pereira, 72, natural de Ponta Grossa-PR, está em Santa Cruz desde terça-feira, 3. O filho Robson sofreu um grave acidente e está na UTI da Santa Casa, sem previsão de alta. Maria se hospedou no Grande Hotel e precisa de ajuda para pagar as diárias. Para isso, está vendendo artesanatos. “Minha nora me ligou avisando do acidente. Eu peguei um ônibus em Ponta Grossa e vim para Santa Cruz”, afirmou. “Ele está sendo muito bem tratado no hospital, tenho fé que vai se recuperar. Mas não sabemos quanto tempo ficará internado. Quem puder comprar meu artesanato vai me ajudar muito”, disse. O telefone de Maria é (42) 99286-8592.

Publicado na edição impressa de 08/09/2019