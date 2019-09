Esportiva tem novo (velho) presidente

Galeguinho está de volta para tentar

resgatar clube que “apagou” em 2019

Na noite de sexta-feira, 6, os conselheiros da Associação Esportiva Santacruzense elegeram a nova diretoria do clube. O empresário e ex-jogador Luciano Galego foi indicado como o novo presidente a partir de 2020, em substituição a Domingos do Carmo. Galego, na verdade, volta a dirigir o clube, já que foi o presidente em outras ocasiões.

A eleição foi por aclamação, pois somente uma única chapa foi inscrita. Junto com Galego, foram eleitos o vice-presidente Osmar de Souza e o segundo vice, Branco Ucella. O diretor de patrimônio aclamado foi o conhecido Nelson “Faca” de Deus. Já o novo diretor de futebol será Aldo Cavallari.

Nas próximas semanas, a nova diretoria vai começar a traçar o planejamento para a temporada de 2020 e, inclusive, o novo elenco.