‘Sueli não era o cérebro’, diz advogado, sobre o esquema de corrupção

‘Dizer que ela agiu sozinha é acreditar em

conto de fadas’, diz Luiz Henrique Mitsunaga

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O advogado Luiz Henrique Mitsunaga, que defende a ex-tesoureira Sueli Feitosa, disse na semana passada que ainda não teve acesso aos números da perícia contábil realizada pela prefeitura. “Aguardo ansiosamente este relatório, que já deveria ter sido feito há alguns anos, para poder me manifestar. Em relação aos valores, é prematuro fazer qualquer comentário porque o relatório foi produzido por uma auditoria contratado pela prefeitura e não passou pelo crivo do contraditório e da ampla defesa”, explicou.

O resultado da perícia contábil, anunciado na semana passada pelo prefeito Otacílio Parras (PSB), exatos 15 minutos após receber o relatório do contador, apurou que Sueli desviou R$ 10.940.294,35, em valores já atualizados. A perícia custou mais de R$ 100 mil aos cofres do município e demorou quase dois anos para ser concluída.

Sueli Feitosa teria desviado esta quantia dos cofres da prefeitura durante quase 16 anos e na gestão de três prefeitos — Adilson Mira, Maura Macierinha e Otacílio Parras. Ela chegou a ser presa durante um período e, numa “delação pública”, relacionou nomes de agentes políticos que, segundo Feitosa, também se beneficiaram do esquema criminoso.

Mitsunaga disse que o levantamento está sendo aguardado pela defesa há anos, mas ressaltou que ficou “satisfeito” ao menos com o fim da perícia. “Agora a coisa anda, pois a situação estava indefinida há quase três anos”, resumiu. No entanto, ele afirmou que os valores reais provavelmente são diferentes. “Na visão da defesa, os números são bem inferiores”, disse.

O advogado disse que não descarta a possibilidade do Ministério Público pedir um parecer sobre o relatório, por intermédio de departamentos internos especializados. “Mas o fato é que não há o que se falar em valores atualizados neste momento. A pergunta a ser feita, por exemplo, é qual o índice usado e quais os critérios de atualização”, explicou.

‘Não fez sozinha’

Segundo Mitsunaga, a postura da defesa de Sueli, desde o início, foi “buscar a verdade dos fatos”. Assim, ele garante que a ex-tesoureira colaborou contando tudo o que sabia. “Ela indicou todos os indícios e as provas daquilo que apresentou existem e estão dentro da própria estrutura administrativa da prefeitura”, disse o advogado.

Para ele, não cabe à defesa da ex-tesoureira o desfecho disso, mas às autoridades. “Uma coisa é certa. Acreditar que Sueli Feitosa é responsável sozinha por tudo o que aconteceu em Santa Cruz do Rio Pardo é um verdadeiro absurdo”, afirmou. “Quem assim pensa, acredita em contos de fada”, ironizou.

“A verdade é que somos os grandes interessados para que a verdade venha à tona e que todos os envolvidos sejam responsabilizados”, explicou. “Mas é fato que uma pessoa como a Sueli não pode ser responsabilizada sozinha. Ela nunca foi o cérebro [do esquema] em momento algum. Sueli acabou sendo envolvida em algo maior que nem ela tinha noção”, afirmou.

Luiz Henrique Mitsunaga lembrou que ainda existem investigações em curso, com o desdobramento de inquéritos. “Existem até alguns no Tribunal de Justiça, por exemplo, para apurar eventual responsabilidade do prefeito”, disse.

O relatório da perícia contábil realizada pela prefeitura deverá ser encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo. Ainda que os números não sejam oficiais, o MP já tem, a partir de agora, subsídios para denunciar criminalmente ao menos Sueli de Fátima Feitosa e seus familiares.