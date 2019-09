Uma nação de obesos

Brasil já tem maioria acima do peso, mas, segundo

médico, não está pronto para incluir gordos na sociedade

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Nem todo gordo é doente. Porém, os riscos à saúde aumentam consideravelmente em pessoas obesas. O alerta é do médico endocrinologista e metabologista Valdinei Garcia, que elenca diversos distúrbios associados ao excesso de peso. O especialista defende que, ao mesmo tempo em que ações que estimulem a alimentação e os hábitos saudáveis sejam intensificadas, a sociedade também deva se preparar melhor para garantir inclusão e acessibilidade aos obesos, que, em breve, serão a maioria da população brasileira.

Atualmente, mais de 50% dos brasileiros está acima do peso. De acordo com Valdinei Garcia, estudos apontam que até 2040 o Brasil pode ser tornar, proporcionalmente, o pais mais obeso do mundo. Em 2013, a “American Medical Association”, uma das organizações médicas mais influentes do planeta, decidiu classificar a obesidade como doença.

Ao longo dos anos, outras entidades médicas internacionais — incluindo a Organização Mundial da Saúde (OMS) — reconheceram a condição como um problema crônico, que necessita de tratamento específico e de longo prazo.

É considerada obesa a pessoa que tem o seu Índice de Massa Corporal (IMC) maior que 30. O índice é calculado dividindo-se o peso do paciente pelo quadrado da sua altura. “O IMC é um bom calculo pois é fácil de explicar ao paciente e é baseado na média populacional. Obviamente, pessoas muito altas ou baixas tem outra referência”, explica o endocrinologista.

O excesso de peso está associado a sobrecarga de tecidos ósseos, como os das articulações, podendo levar a artroses. Também é causa de alterações hormonais, caso da insulina, sendo importante fator de risco para o diabetes.

Pesquisas também comprovam a maior incidência de diversos tipos de canceres entre a população obesa. “Existem obesos que têm todos os exames perfeitos. São privilegiados pela natureza, mas não devem depender da sorte. Depois de 20 anos, por exemplo, podem começar a ter alguma alteração e aí acontece um efeito dominó”, diz Valdinei.

Outro problema é a apneia do sono, que aumenta o risco de morte súbita. “A pessoa ronca muito e, em alguns momentos, perde o fôlego durante o sono. Quanto mais tempo ela fica sem respirar, maiores as chances de apresentar alterações cardíacas, como arritmias”, alerta o médico. Cerca de 75% dos novos casos de hipertensão arterial também são registrados em pessoas com excesso de peso.

Modernidade

O corpo humano não foi projetado para suportar o excesso de peso. O médico Valdinei Garcia explica que a mudança de paradigmas sociais, principalmente após a revolução industrial, fez com que o acesso a calorias se tornasse muito mais fácil. Por um lado, este cenário possibilitou ao homem chegar a lugares onde jamais imaginou. Por outro, se tornou um fator de adoecimento na sociedade moderna. “Nossos antepassados tinham que conseguir durante o dia aquilo que comeriam a noite. Hoje, temos geladeira e dispensa para armazenar, temos os mercados à disposição, fast food, máquinas para o refinamento de alimentos etc. Isso contribui para que consumíssemos mais energia do que precisamos para viver”, diz.

E, claro, todo este excedente se transforma em tecido adiposo. O especialista também destaca o fato de os alimentos ricos em carboidratos e gorduras serem os mais baratos, justamente os que mais engordam.

O endocrinologista chama a atenção para o risco da gordura visceral. “Esta é a mais perigosa. O paciente pode ter os braços e pernas finas, mas muita gordura no abdômen, entre o intestino. É uma gordura diferente daquela sob a pele, até na cor. Esta gordura desencadeia diversos processos inflamatórios no corpo”, explica Valdinei.

O médico revela que o índice de pessoas que consegue superar a obesidade de modo adequado, mesmo com os melhores e mais caros tratamentos, não passa de 35%, o que mostra a dificuldade do emagrecimento e a importância da prevenção. “Um momento de estripulia alimentar pode ocorrer, faz parte do convívio social, mas deve se reservado para dividir com a família ou amigos, uma vez por semana. Nos outros dias, o ideal é manter uma alimentação equilibrada e praticar atividade física”, afirmou.

Valdinei defende que o trabalho de conscientização comece com as crianças, nas escolas, alertando sobre os riscos da obesidade. O médico salienta que é fundamental que a sociedade compreenda a obesidade como uma questão que envolve a todos. “Os acentos em aviões, carros, roupas, muita coisa precisa ser adaptada no Brasil para atender as necessidades desta população. Toda família hoje em dia tem pelo menos um obeso e os estudos indicam que eles devem se tornar maioria. Nosso papel é buscar garantir melhor qualidade de vida a essas pessoas, porém, sem jamais discrimina-las”, declarou.