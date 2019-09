Apesar de contratar novo assessor, Pinhata promete reestruturação

Ex-vereador de São Pedro é o

novo funcionário da Câmara

O ex-vereador Edson Luiz de Souza, de São Pedro do Turvo, foi confirmado como chefe de gabinete da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo na semana passada. Ele foi nomeado pelo presidente Paulo Pinhata (MDB), após uma polêmica que durou várias semanas e culminou com a redução do salário do ocupante do cargo. Um projeto derrubou os vencimentos de R$ 9,5 mil para R$ 2,5 mil.

Pinhata disse que precisava de alguém “de plena confiança”. Ele estava tentando nomear Edson havia pelo menos dois meses, mas recuou várias vezes após pressões de colegas da Câmara e críticas da população.

Agora, com o novo assessor já trabalhando ao seu lado, Paulo Pinhata disse que vai manter o planejamento de promover uma total reestruturação nos cargos comissionados. O objetivo é reduzir drasticamente os salários, já que vários deles recebem entre R$ 10 mil e R$ 20 mil mensais. Entretanto, o presidente precisa do apoio da maioria dos vereadores. É provável que o projeto seja apresentado no dia 23.