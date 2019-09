Câmara derruba o veto de Otacílio

Com apenas um voto contrário, os vereadores derrubaram na segunda-feira, 9, o veto do prefeito ao projeto da vereadora Maura Soares Macieirinha (PSDB), que determina a impressão nos carnês do IPTU de informações sobre as isenções previstas em lei. Apenas João Marcelo Santos votou contra. A lei entrará em vigor após ser sancionada pelo presidente da Câmara, Paulo Pinhata (MDB). Na semana passada, entretanto, o prefeito Otacílio Parras anunciou que vai determinar à Procuradoria Jurídica do Município que ingresse com uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) para tentar anular a nova lei. Ele alega que a norma vai provocar despesas adicionais na impressão dos carnês.

