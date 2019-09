Câmara ‘protege’ vereadores suspeitos de quebra de decoro

Denúncias contra governistas não são sequer investigadas

e foram prontamente arquivadas pela Comissão de Ética

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O plenário da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo corre o risco de nem chegar a avaliar duas denúncias de quebra de decoro parlamentar contra os vereadores Lourival Heitor e João Marcelo Santos, ambos do DEM. Os dois casos foram arquivados pela Comissão de Ética sem qualquer investigação. Tudo indica que há um movimento interno para “abafar” condutas inadequadas de vereadores ou envolvimentos com irregularidades. Os dois processos ainda vão passar pela Comissão de Justiça e Redação para novo parecer, já que houve um recurso do denunciante, o ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques.

As denúncias são graves. Uma delas aponta que Lourival Heitor — o líder do prefeito Otacílio na Câmara — mantém contratos de locação de equipamentos de raio-X sem licitação com a Abedesc, organização que administra a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A unidade de saúde é custeada exclusivamente com recursos da prefeitura. Na prática, o prefeito libera o dinheiro para a OS que, por sua vez, paga o contrato com o vereador.

Além disso, Lourival também teve um estranho vínculo com a Santa Casa de Misericórdia, outra entidade que recebe dinheiro público. Ele manteve uma empresa de raio-X dentro do hospital, ao mesmo tempo em que seus funcionários eram registrados em nome da Santa Casa. Mais uma vez, não houve licitação. O pior é que uma ação trabalhista contra a empresa de Lourival condenou também a Santa Casa, como solidária na dívida, em mais de R$ 150 mil.

O procurador jurídico da Câmara apontou as irregularidades num parecer e alertou que as denúncias poderiam evoluir para cassação dos mandatos. Porém, o caso foi para a Comissão de Ética e passou à supervisão do assessor parlamentar José Eduardo Catalano. Para os vereadores Luiz Antônio Tavares (PSB), Cristiano de Miranda (PSB) e Marco “Cantor” Valantieri (PL), não há qualquer impedimento legal nos contratos de Lourival Heitor com as entidades que recebem dinheiro público. A decisão foi pelo arquivamento, mesmo contrariando dispositivos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município.

O resultado final foi elaborado sem ao menos ouvir o vereador Lourival Heitor, pois houve somente manifestação de um advogado nomeado por ele. Também não há informações sobre a documentação requisitada pela comissão às entidades que possuem ou possuíram contratos com o vereador.

Ameaça de morte

O julgamento do vereador João Marcelo Santos (DEM) foi ainda mais estranho. Em abril deste ano, ao reclamar da falta de pagamento da Santa Casa ao laboratório de propriedade do irmão, o parlamentar ameaçou de morte o assessor da direção do hospital, André Mello. “Eu te mato”, escreveu João em mensagem remetida pelo aplicativo WhatsApp, junto com palavrões e outras ameaças. Neste caso, a prova é irrefutável, pois está escrita.

André Mello registrou queixa e exibiu cópias das mensagens à polícia. Ele já representou contra o vereador e o inquérito está em andamento na Delegacia Seccional de Ourinhos, em virtude do foro privilegiado de João Marcelo Santos. Segundo consta, o parlamentar já foi até ouvido pela polícia.

No entanto, a Comissão de Ética arquivou o caso alegando “por falta de provas”, sem ao menos pedir informações à Polícia Civil. Os vereadores não requisitaram nem mesmo o Boletim de Ocorrência feito pelo advogado André Mello. A reportagem do jornal, contudo, já tem cópia do documento datado de 29 de abril.

No caso de João Marcelo, seria uma reincidência, uma vez que o vereador já foi ameaçado de processo interno quando se descobriu que ele advogava contra entes públicos, o que é proibido pela Constituição e pelo Estatuto da OAB. Na ocasião, desta vez com votação em plenário, os vereadores o absolveram por apenas um voto. Marcelo é advogado particular do prefeito Otacílio Parras.

Como um último recurso levou o caso à Comissão de Justiça e Redação, era possível um novo posicionamento da Câmara. Entretanto, mesmo sem consultar todos os membros, o presidente Murilo Sala resolveu pedir provas das denúncias ao autor dos requerimentos, o ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques. “Eu estranhei esta notificação, pois li a reportagem no jornal e resolvi pedir uma investigação à Câmara”, contou “Psiu” anteontem. Mais uma vez, as supostas provas foram buscadas em lugar errado. Importante, porém, é perceber se a atitude é proposital.

Murilo nega favorecimento

Inconformado com o arquivamento das denúncias contra dois vereadores, o ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques apresentou um recurso que remeteu os casos de João Marcelo Santos e Lourival Heitor a outra comissão, a de Justiça e Redação. Presidida por Murilo Sala (SD) e integrada por Luciano Severo (PRB) e Lourival Heitor (DEM), o grupo deve analisar se a decisão da Comissão de Ética foi correta. Entretanto, mesmo sem consultar todos os membros, Murilo decidiu pedir as provas ao autor do requerimento, o ex-vereador “Psiu”. O fato provocou nova polêmica.

“Eu li a matéria no jornal e resolvi pedir investigação à Câmara. Eles que procurem as provas de acordo com a reportagem ou na polícia”, disse “Psiu”. O ex-vereador desconfia que os colegas de Lourival e João Marcelo estão tentando “abafar” os dois casos.

Procurado, Luciano Severo afirmou que a comissão não decidiu conjuntamente notificar o ex-vereador para pedir provas e solicitou que a reportagem entrasse em contato com o presidente Murilo Sala. “O que ficou acertado é que nós iríamos buscar as provas nos órgãos competentes”, disse.

Na sexta-feira, 13, Murilo disse que o ofício encaminhado a “Psiu” é uma mera medida protocolar para, caso ele queira, produzir mais provas. Ele confirmou que a comissão está sendo assessorada pelo advogado José Eduardo Catalano.

Murilo disse que estranha o fato dos processos, embora arquivados pela Comissão de Ética, terem sido remetidos a uma outra comissão. “Mas se houve este recurso, estaremos analisando tudo”, explicou.

O vereador, porém, antecipou que não concorda com os trabalhos da Comissão de Ética, que resultou nos arquivamentos. Ele não divulgou os documentos encaminhados pela Comissão de Ética, mas sugeriu que, no caso de Lourival, os contratos com entidades que recebem dinheiro público são incompatíveis com a função de vereador.

“Em relação ao João Marcelo, nós fizemos um ofício à CPJ para informar se há alguma representação criminal contra o vereador. Estamos aguardando a resposta para adotar as providências, mas não sei o motivo pelo qual os vereadores da Comissão de Ética não pediram estas informações”, afirmou. Murilo sorriu ao ser informado que o jornal já possui cópia do BO elaborado pela vítima contra o vereador João Marcelo.

Murilo disse que a Comissão de Justiça pode devolver os processos à Comissão de Ética, pedindo novo julgamento com uma fundamentação mais consistente. Outra alternativa é encaminhar os dois casos ao plenário. “Se der pizza, será em plenário ou no âmbito da própria Comissão de Ética”, garantiu Murilo Sala.

Clima hostil provoca

opiniões divergentes

Conversas em tom baixo nos corredores, desencontro de opiniões e suspeitas de favorecimentos para livrar vereadores de punições. O clima nos bastidores da Câmara de Santa Cruz é exatamente este, desde que o presidente Paulo Pinhata (MDB) anunciou planos para reduzir salários dos comissionados, causando uma clara divisão entre vereadores. A bancada governista, por exemplo, já se posicionou que é contra a redução até a demissão de qualquer comissionado.

Este fato está provocando uma estranha “guerra” na Câmara. No caso das denúncias contra os vereadores João Marcelo Santos e Lourival Heitor, o procurador jurídico emitiu parecer informando que elas são graves e, inclusive, podem causar a cassação dos mandatos. No entanto, o advogado José Eduardo Catalano, que ocupa cargo comissionado e assessorou a Comissão de Ética, teve opinião contrária e sugeriu o arquivamento “por falta de provas”.

Enfim, Catalano, cujo emprego ficou ameaçado há algumas semanas, seguiu a mesma opinião da bancada governista, curiosamente quem defendeu sua permanência na Câmara. Aliás, José Eduardo e o procurador João Luiz de Almeida Júnior estariam com as relações estremecidas justamente pelas posições totalmente diferentes.

Enquanto isso, os embates internos reduzem as chances de imparcialidade nas apurações internas. A única alternativa é a Câmara remeter os casos mais graves para apreciação do Ministério Público.