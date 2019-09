DICAS – Edição de 15/09/2019

Conquista

Há 42 anos, no dia 17 de setembro de 1977, a primeira edição do DEBATE ganhava as ruas. A data será lembrada na próxima terça-feira, 17. Em mais de quatro décadas, o jornal se firmou como um dos mais importantes do interior paulista e o único com circulação ininterrupta aos domingos em Santa Cruz do Rio Pardo.

Riscos

A tentativa do prefeito Otacílio Parras (PSB) de impor o secretário de Saúde, Diego Singolani, como administrador da Santa Casa, está sendo vista como um “tiro no pé”. Para muitos, fica a impressão de que o prefeito quer descartar Diego, ao mesmo tempo em que o hospital também não o deseja. Eis uma “fritura” desnecessária.

Uso eleitoral

Tem gente perguntando se existe em Santa Cruz a figura do Ministério Público Eleitoral. Afinal, o prefeito Otacílio, depois de anunciar seus candidatos para 2020, usa diversas repartições públicas para reuniões eleitorais ou até mesmo gravação de vídeos. No ano passado, Otacílio divulgou até pesquisa eleitoral falsa em emissora de rádio, sem qualquer tipo de registro, e as autoridades deram de ombro…

Na berlinda

O deputado federal Rodrigo Agostinho, de Bauru, pode estar deixando o PSB. O partido fechou questão contra a reforma da Previdência, mas o parlamentar votou a favor…

O substituto

O ex-vereador Leandro Mendonça é cotado para assumir o lugar de Diego Singolani. A expectativa é se a troca será agora, conforme sugere misteriosamente o prefeito, ou próximo das eleições, quando Diego deverá se desincompatibilizar.

Extra

A Câmara foi convocada pelo prefeito Otacílio Parras para votar dois projetos em regime de urgência. É que, em alguns setores da administração, há insuficiência de recursos e o governo está recorrendo à abertura de crédito adicional suplementar. O prefeito pede autorização para suplementar a bagatela de quase R$ 1 milhão.

Cultura

O governador João Doria (PSDB) liberou uma verba de mais de meio milhão para uma ampla reforma no Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto”, que o prefeito Otacílio chama de “cine-teatro”. Não há ainda previsão para o início das obras, mas sabe-se que até o telhado será trocado.

E ai, nada?

Apesar das graves denúncias que surgiram nas redes sociais, parece que vai prevalecer a contestada lista de candidatos selecionados para a eleição de conselheiros tutelares, que acontece em outubro…

Disputa ‘etílica’

Há duas semanas, o vereador Marco “Cantor” e o prefeito Otacílio Parras, em guerra contra o presidente da Câmara, sugeriram que Paulo Pinhata estaria “alterado” durante entrevista em que criticou o governo. Uma semana depois, Otacílio, Marcos e outros governistas estavam na inauguração de um bar no Parque das Nações…

‘Coisas de Política’

Contradição

Aquele velho político procurou o banco de sua cidade, levando consigo numa grande pasta uma enorme quantidade de moedas para depositar.

No entanto, na entrada da agência, tinha que passar pela famigerada porta com detector de metais. Não deu outra… A porta travou e iniciou seu enorme e escandaloso apitaço.

Após várias (e inúteis tentativas ) para entrar, o político, aproveitando o fato de ter atraído atenção de todos, subiu numa banqueta iniciou seu discurso:

— Eleitores e eleitoras… Meus queridos conterrâneos: vejam que disparate encontramos na nossa capenga economia. Eu que aqui venho sou impedido de entrar no banco. E sabe por quê? Apenas porque trouxe dinheiro para depositar. Isso não é mesmo fim do mundo?

(…e pensando bem, Como dizer que não é!)

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)