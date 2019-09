Futsal masculino perde para Assis

A equipe de futsal masculino de Santa Cruz do Rio Pardo foi derrotada na noite de sexta-feira, 13, por 4 a 0 pelo time de Assis. O jogo, válido pela “Copa Record”, foi realizado no município de Pompeia. Com a derrota, Santa Cruz irá disputar a “Série Prata” da competição, com mais 29 equipes.

O time local já havia perdido para Ourinhos na estreia por 5 a 2, na segunda-feira, 9, jogando em casa, no ginásio “Aniz Abras”. Santa Cruz chegou a estar vencendo por 2 a 1, mas o entrosamento dos ourinhenses fez a diferença. Tanto Ourinhos como Assis possuem jogadores profissionais em seus elencos, o que não é o caso de Santa Cruz, que inicia uma reestruturação da modalidade.

A “Copa Record” começou com 36 times. Os seis melhores se classificaram para a “Série Ouro” e o restante, incluindo Santa Cruz, brigará na “Série Prata”.

Publicado na edição impressa de 15/09/2019