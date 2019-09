Iluminação em avenida já é parcial no São João e deve ser total em poucos dias

Apenas trecho perto do CPP ainda aguarda ligação da CPFL;

iluminação LED muda aspecto do bairro e reforça a segurança

Um trecho da avenida Rosa Nantes, no Jardim São João, já está totalmente iluminado com sistema LED. O local não possuía iluminação pública, provocando reclamações dos moradores. Segundo o diretor de Vias Urbanas do município, José Nilton Fernandes, um segundo trecho ainda aguarda a ligação de energia pela concessionária CPFL. “Mas já está tudo pronto, faltando apenas a energização dos medidores”, explicou.

Há meses o governo iniciou as obras de posteamento para implantar a iluminação. Houve uma demora em razão da licitação pública. Segundo Nilton, a CPFL pediu 30 dias para providenciar a ligação completa da energia elétrica. “Ainda está no prazo”, informou o diretor de Vias Urbanas.

Outras duas avenidas de Santa Cruz vão ganhar iluminação LED. Na Carlos Rios, as obras já começaram com a construção de canteiros centrais. O projeto prevê iluminação desde o início até as proximidades da escola “Leônidas do Amaral Vieira”.

Outra via pública que vai ganhar iluminação LED é a avenida Clementino Gonçalves. O projeto, segundo Nilton Fernandes, é dotar a avenida, uma das principais de Santa Cruz, com iluminação especial desde o início, no final da Euclides da Cunha, até seu final, nas proximidades do trevo com a SP-225.

Segundo Nilton, a obra também tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da cidade naquela região.