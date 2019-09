Inscrições do ‘Femusan’ começam na sexta-feira

Festival vai distribuir R$ 15 mil em prêmios

As inscrições para o 9º Festival de Música de Santa Cruz do Rio Pardo (Femusan) serão abertas nesta sexta-feira, 20. Compositores de todo o País poderão enviar suas canções pelos Correios até o dia 4 de outubro. A inscrição também pode ser feita pessoalmente na secretaria municipal de Cultura, no Palácio da Cultura Umberto Magnani, até o dia 7 de outubro. O festival irá premiar 15 composições inéditas com o valor de R$ 1 mil cada. Os artistas vencedores irão se apresentar no dia 19 de outubro no Palácio da Cultura.

Cada autor ou grupo poderá inscrever até 3 músicas. No ato da inscrição, deverão ser enviadas ou apresentadas cinco cópias digitadas em papel sulfite, com título, nome do autor, intérprete e com a letra na íntegra; um CD ou pendrive com a música gravada na íntegra com ótima qualidade; ficha de inscrição preenchida; cópia de RG e CPF do autor.

A ficha de inscrição, regulamento completo e endereço para o envio do material pelos Correios estão disponíveis no site da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo.

A comissão julgadora será formada por pessoas de conhecimento da área musical e professores de música. Os jurados avaliarão previamente os materiais inscritos e seguindo os critérios: vocal, afinação, melodia, harmonia, bem como letra e correção gramatical.