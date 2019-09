Santa Casa nega mudança na direção

Depois de rumores sobre possível interferência do prefeito,

hospital emite nota em que reafirma sua autonomia

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A direção da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo considera absurda qualquer tentativa de interferência do governo municipal na gestão administrativa do hospital, que é uma instituição filantrópica e tem sua própria autonomia. Esta é a posição do conselho da entidade depois de rumores de que o prefeito Otacílio Parras (PSB) poderia indicar o secretário de Saúde, Diego Singolani, como o novo administrador, possivelmente em substituição ao advogado André Mello. Em nota divulgada na semana passada, a Santa Casa reafirmou sua confiança em todos os colaboradores e diretores.

O possível anúncio de interferência direta do prefeito na Santa Casa veio à tona com a divulgação de um vídeo, pelo próprio Otacílio, em que ele aparece ao lado do secretário de Saúde, já escolhido publicamente como candidato à sucessão municipal. “Diego presta um grande serviço à secretaria, mas, infelizmente, ele talvez tenha que sair da posição de secretário e assumir uma tarefa ainda mais árdua na Saúde”, afirmou Otacílio, de forma enigmática. Ao seu lado, Diego não esboçou reação, nem mesmo quando o prefeito disse que daria, em poucos dias, todos os detalhes sobre as mudanças.

Imediatamente as especulações se voltaram para a Santa Casa, inicialmente sugerindo uma possível intervenção. No final de semana, Otacílio negou qualquer disposição de intervir no hospital, mas não desmentiu rumores sobre a tentativa de “impor” o secretário Diego Singolani como novo administrador da Santa Casa.

O jornal solicitou informações à secretaria de Comunicação da prefeitura, mas obteve uma resposta lacônica, algo como: “Pergunte ao hospital”.

Além da nota oficial divulgada pela Santa Casa no dia anterior, o diretor-presidente Hélio Pichinin disse que a diretoria do hospital “é soberana” e, portanto, não há possibilidade de alteração nos cargos para atender o governo municipal. Segundo ele, a diretoria obedece apenas ao Conselho Administrativo.

Pichinin, entretanto, admitiu que já chegou a convidar várias vezes o secretário Diego Singolani para fazer parte da equipe de trabalho da Santa Casa, mas sempre em caráter informal. “Eu conheço o Diego e já o convidei várias vezes, até mesmo pelos laços de amizade. Mas nunca houve uma conversa mais séria e nem ele disse que aceitaria”, lembrou.

Sem política

A quebra de braço dentro da Santa Casa sempre existiu, especialmente entre dirigentes, médicos e políticos. Entretanto, a tentativa de Otacílio de interferir na gestão do hospital não é bem vista por empresários que, direta ou indiretamente, colaboram com a instituição. O maior temor é o uso político e até mesmo situações de apadrinhamento de correligionários. É o que aconteceu, por exemplo, com o vereador Lourival Heitor, líder de Otacílio na Câmara, que usou a Santa Casa e a UPA para seus negócios particulares, com o aval do prefeito (leia mais na pág. 4). O hospital teve um enorme prejuízo.

Aliás, a suposta ousadia do prefeito praticamente magoou alguns desses empresários. Um deles, que pediu o anonimato, explicou que a atual diretoria está lutando há anos para equacionar as finanças do hospital, ao mesmo tempo em que promove melhorias em todas as estruturas. “A Santa Casa não pode ter partido e nem permitir a ingerência política em sua administração”, disse.

Tudo indica, também, que a direção está satisfeita com o trabalho desempenhado pelo advogado André Mello, no cargo há mais de ano e que, apesar da grave crise financeira, conseguiu modernizar vários setores do hospital. Procurado, André não quis se manifestar sobre a tentativa do prefeito de substituí-lo, mas negou que tenha sido consultado ou deseje deixar o cargo de assessor.