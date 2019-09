‘Dia da Limpeza’ terá mutirão no município neste sábado

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

No próximo sábado, 21, comemora-se o Dia Mundial da Limpeza, e moradores de Santa Cruz do Rio Pardo estão se organizando para realizar uma verdadeira faxina na cidade através de um mutirão independente formado por grupos.

O anúncio foi feito por Amanda Darroz, uma das líderes do movimento de Santa Cruz, que não possui fins lucrativos e já conta com 73 voluntários.

Com início às 8h, os bairros confirmados pelos quais o mutirão passará são Itaipu, Parque São Jorge e Jardim São João. A organização do movimento não descarta outros trajetos.

Serão separados grupos específicos, cada um com cerca de cinco pessoas, para a limpeza nos respectivos bairros.

O líder de cada grupo será o responsável por distribuir materiais que os voluntários usarão no dia da coleta, como camisetas, luvas e sacos de lixo. Também será o líder quem dará as informações sobre pontos de encontro de determinados locais.

A ação terá duração média de três horas. Terminada a faxina, todos vão se reunir na praça São Sebastião, em frente à escola Leônidas Camarinha.

Os universitários que se prontificarem a participar do mutirão vão ganhar 40 horas para atividades complementares, que poderão ser entregues às suas respectivas universidades.

Os interessados por participar do movimento deverão se inscrever no site do Dia Mundial da Limpeza — www.diamundialdalimpeza.com.br — e entrar em contato com Amanda Darroz, através do telefone (14) 99672-8768.