MP não vê ilegalidade e arquiva contestação à lei

A representação do ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques ao Ministério Público, contestando uma lei do prefeito Otacílio Parras (PSB) que teria majorado alíquotas do ITBI de propriedades rurais, foi arquivada. A decisão aconteceu internamente na Procuradoria-Geral de Justiça.

“Psiu” alegou que o prefeito, alegando “corrigir um erro de digitação” que teria acontecido 20 anos antes, majorou ilegalmente os índices do tributo para imóveis rurais em pelo menos 50%.

Questionada, a prefeitura alegou ao MP que não houve alteração da alíquota do ITBI, mas uma mera correção de erro de digitação de legislatura anterior. A alegação foi aceita pelo Ministério Público paulista, que entendeu não ser um caso caso de inconstitucionalidade da lei do prefeito aprovada pela Câmara de Santa Cruz.

O arquivamento já foi homologado pelo subprocurador geral e não há mais condições de um novo recurso.

