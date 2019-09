MP quer anular ‘mamata de aposentadoria’ em Chavantes

Município criou legislação para compensar, com dinheiro

dos cofres públicos, eventuais perdas de aposentados pelo INSS

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio, chefe do Ministério Público paulista, ajuizou uma ação no Tribunal de Justiça para anular uma lei da prefeitura de Chavantes. O atual prefeito, Marcio de Jesus do Rego, o “Burguinha”, também mantém a lei que permite uma estranha gratificação ao servidor público municipal que se aposentar: dez salários pagos pelos cofres municipais. O pedido ao procurador do Estado foi feito pelo promotor Marcelo Saliba, que ainda acumula suas funções em Santa Cruz do Rio Pardo e Chavantes. A justificativa do prefeito foi curiosa: reduzir as perdas de aposentados no regime geral do INSS.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade visa brecar uma grave deformação jurídica, já que o benefício a ser concedido pelo município de Chavantes não está previsto em qualquer legislação federal ou estadual. A lei, aprovada pela Câmara, diz que o servidor público que se aposentar terá direito a receber, na forma de uma gratificação, o valor correspondente a dez vezes o total atribuído pela média das 24 últimas remunerações. Além disso, a lei permite mais uma remuneração por cada período de cinco anos completos trabalhados no caso de aposentadoria ou até por demissão de servidor com mais de dez anos de serviços prestados à prefeitura de Chavantes.

O benefício é hereditário, pois no caso de falecimento os herdeiros têm direito ao dinheiro, quando “devidamente habilitados em processo administrativo”.

Segundo o procurador do Estado, o dispositivo criado em Chavantes contraria frontalmente as constituições paulista e federal. Ele ressalta que qualquer vantagem desta natureza só pode ser instituída por lei que atenda efetivamente o interesse público. “As gratificações ora impugnadas, conferidas aos servidores públicos do município de Chavantes, não atendem a qualquer interesse público e, tampouco, às exigências do serviço, porquanto o requisito, para seu recebimento e sua fruição, serve apenas como mecanismo destinado a beneficiar interesses financeiros e pessoais exclusivamente privados dos servidores premiados”, apontou o procurador de Justiça.

Segundo ele, a lei criada em Chavantes é uma autêntica “liberalidade com o dinheiro público”, com vantagens sem causa razoável e em tratamento desigualitário em detrimento dos trabalhadores em geral. “Fere a isonomia”, assegurou.

O prefeito de Chavantes alegou que a legislação é para compensar “eventual perda de remuneração”, já que o teto do INSS é inferior a algumas remunerações municipais. “Daí a criação da gratificação em questão, como forma de compensação ao servidor aposentado”. Sem custeio, entretanto, qualquer benefício neste sentido é ilegal.

A ação foi ajuizada no Tribunal de Justiça de São Paulo pelo Ministério Público Paulista no final de agosto. O caso deverá ser julgado pelo Órgão Especial do TJ-SP.