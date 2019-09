Mutuários do ‘Onofre Rosa’ também apontam reajustes abusivos

Moradores de vários bairros construídos pela

CDHU reclamam do valor das prestações

Mutuários do conjunto habitacional “Onofre Rosa de Oliveira”, nas proximidades do Parque das Nações, também apontam que as prestações da casa própria estão subindo além da inflação e assustando as famílias. O bairro foi construído pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, do Governo de São Paulo), a exemplo do conjunto “Joaquim Severino Martins”, cujos moradores também apontaram reajustes exorbitantes.

Josiane Regina de Freitas, 32, disse que se assustou quando chegou o carnê da CDHU, com mais um reajuste. Mãe de três filhos menores, ela é dona de casa e o marido trabalha numa cerealista. “Eu cheguei no bairro quando ele foi inaugurado, há quatro anos. Mas os aumentos são constantes. De R$ 180 já pulou para mais de R$ 220”, reclamou.

Segundo ela, como somente o marido trabalha, o custo da prestação compromete o orçamento familiares, especialmente nos gastos com as crianças.

“Muita gente diz que os moradores do bairro ganharam as residências, mas isto não é verdade. Todo mundo paga”, afirmou. Josiane disse que, quando recebeu a casa da chave, técnicos da CDHU disseram que, dependendo da época, o valor da prestação poderia cair. “Numa abaixou nada, só subiu”, garante.

Ela contou que há muitas vizinhas preocupadas com a situação, já que bastam alguns dias de atraso para a CDHU enviar notificações ameaçando retomar a casa. “Uma amiga precisou emprestar dinheiro porque ficou desesperada”, contou.

O drama, segundo Josiane, está abalando as famílias. “Tem gente fazendo as contas se vai conseguir pagar com todos estes reajustes. Algumas famílias pagam mais de R$ 400. Eu fico nervosa só de imaginar que tenho mais de 20 anos pela frente para pagar minha casa”, afirmou.

O pior, segundo a moradora, é que ninguém da CDHU tem uma explicação justa para o reajuste. “Falaram para o meu marido que subiu por causa do seguro da casa. Mas acho que isto não é possível, pois a casa deve ter o mesmo custo”, avaliou. “O pior é no final do ano, quando chega o Natal e, logo em seguida, a compra de material escolar para as crianças. Aí a gente tem de escolher entre estes gastos e as prestações”, explicou.

Vizinha de Josiane, Amanda Cristina Bernardino, 26, também chegou ao bairro logo após a inauguração. “A prestação subiu muito. Eu já pago R$ 160 e preciso da ajuda da minha mãe. Sozinha, não consigo quitar a prestação da CDHU”, disse.

A exemplo das reclamações no bairro “Joaquim Severino Martins”, a CDHU informou que os mutuários podem solicitar a revisão nos valores, mas devem comparecer ao escritório regional em Marília.